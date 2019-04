Under 19 Provinciale, la Tarros Sarzanese vince in rimonta

I rossoneri di Leone sbancano il San Rocco di Recco grazie alle doppiette realizzate da Deibba e Gabrielli. Polverini trascina il Rivasamba, mentre la Ruentes fa suo il big match contro il Bogliasco.

La Spezia - Quando mancano solamente cinque giornate alla fine del campionato, continua il duello a suon di vittorie tra la capolista Tarros Sarzanese ed il Rivasamba, che nel prossimo turno si affronteranno per un big match da non perdere. Si conferma al terzo posto la Ruentes che fa suo il big match di giornata contro il Bogliasco, mentre torna alla vittoria la formazione del Levanto Calcio.



Il punto sulla venticinquesima giornata - La Tarros Sarzanese di Leone centra la decima vittoria consecutiva grazie alle doppiette di Deidda e Gabrielli e alla singola di Poletti, che ribaltano il doppio svantaggio arrivato grazie alla rete di Canovi e alla sfortunata autorete di un difensore rossonero che avevano illuso il Golfo Paradisoproreccocamogliavegno. Grazie a questa preziosa vittoria, i rossoneri, restano saldamente al comando e mantengo a distanza il Rivasamba. I calafati, infatti, non demordono e conquistano la vittoria grazie alle reti messe a segno da Monteverde, Polverini, autore di una doppietta, Copello, Sacchetti, Momo e Marchetti per il definitivo 7-0 contro il giovane Luni Calcio. Si conferma al terzo posto la formazione della Ruentes che espugna il campo del Bogliasco grazie ad una prestazione maiuscola la quale è condita dalle reti messe a segno da Salone, autore di una doppietta, Pizzella, Zambuto e Arboco, mentre per i padroni di casa la rete della bandiera la mette a segno Gamalero per il definitivo 5-1. La Calvarese, complice la sconfitta subita contro il Casarza Ligure dove in rete c'è andato D'Innocenzo , è superata in classifica dal Levanto Calcio che al Raso Scaramuccia di Levanto batte 5-2 il Colli Ortonovo, mentre chiude la giornata la vittoria del Rupinaro che grazie alla doppietta di Muradore e alla singola di Brugo batte 3-1 la Genovese, quest'ultima a segno con Prestino E. Hanno osservato il turno di riposo le formazioni del Sori e della Santerenzina, che rispettivamente restano al nono e decimo posto della classifica. Prossimo turno: Colli Ortonovo – Bogliasco; Genovese – Casarza Ligure; Luni – Levanto; Santerenzina – Golfo Paradisoproreccocamogliavegno; sori – Rupinaro; Tarros Sarzanese – Rivasamba.



Risultati 25a giornata

Casarza Ligure – Calvarese 1-0

Bogliasco – Ruentes 1-5

Levanto – Colli Ortonovo 5-2

Golfo Paradiso PRCA – Tarros Sarzanese 2-5

Rivasamba – Luni 7-0

Rupinaro – Genovese 3-1



Classifica: Tarros Sarzanese 61; Rivasamba 57; Ruentes 54; Bogliasco 43; Levanto 32; Calvarese 28; Colli Ortonovo 27; Sori 26; Santerenzina 24; Golfo Paradisoproreccocamogliavegno 23; Genovese 16; Luni 8; Rupinaro 6.