Under 19 Provinciale, la Tarros Sarzanese mantiene la testa della classifica

I rossoneri battono il Levanto ma il Rivasamba non molla la presa. Il giovane Luni Calcio ferma la corsa del Bogliasco.

La Spezia - Continua senza soste il duello a suon di gol e di vittorie tra la Tarros Sarzanese, capolista del campionato provinciale riservato alla categoria degli Under 19, ed il Rivasamba, le due formazioni che si daranno battaglia fino alla fine per la promozione diretta al prossimo campionato regionale. I rossoneri hanno vita facile contro il Levanto, quest'ultimo sconfitto grazie alle reti messe a segno da Poletti, Gabetti, Campacci, Deidda e Schicchitano, mentre è rotonda anche la vittoria conquistata dai calafati che sbancano il Falconara di Lerici grazie alle reti messe a segno da Boggino, Barzacchi, Polverini e Giancalone. Per i verdi di Santerenzo a segno ci va Pesenti per il definitivo 4-1. Si conferma al terzo posto la formazione della Ruentes che ha la meglio del Rupinaro grazie alle doppiette di Mbaye e Salone, oltre alle singole di Larizza, Cortez, massa e Salis per il definitivo 8-0. La doppietta di Sivori e la singola di Ballero regalano la vittoria al Casarza che sbanca il campo del Sori, quest'ultimo a segno con Marino e Garbarino. Vittoria esterna della Calvarese che batte la Genovese “B”, mentre il giovane Luni Calcio, a segno con Brigato, ferma la corsa del Bogliasco.



Risultati 12a giornata

Genovese “B” - Calvarese 1-3

Luni – Bogliasco 1-1

Ruentes – Rupinaro 8-0

Santerenzina – Rivasamba 1-4

Sori – Casarza 2-3

Tarros Sarzanese – Levanto 5-1



Classifica: Tarros Sarzanese 30; Rivasamba 29; Ruentes 21; Casarza 18; Bogliasco 17; Sori, Calvarese 16; Colli Ortonovo 14; Genovese 13; Levanto 12; Santerenzina 11; Golfo Paradiso PRCA 9; Luni 2; Rupinaro 1.