Under 19, Finale e Canaletto Sepor ipotecano la salvezza

Nella fase finale colpo esterno dell'Athletic Club Liberi, mentre l'Angelo Bairado vince di misura sul Vado.

La Spezia - Le partite di andata della fase regionale sorridono alle formazioni dell'Athletic Club Liberi e dell'Angelo Baiardo, mentre nei play-out sono importanti le vittorie esterne conquistate dal Canaletto Sepor e dal Finale



Il punto sulla fase finale regionale - Grazie ad una prestazione maiuscola, l'ennesima di questa stagione, l'Athletic Club Liberi di mister Verdigi sbanca il campo della Sestrese per due reti a zero grazie alle reti di Turinese e Giuliano. Una vittoria che ipoteca la finale degli albarini, da molti considerati i favori per la conquista dell'ambito titolo regionale. L'Angelo Baiardo fa suo il primo round, ma tutto si deciderà a Vado. A decidere il match di andata le reti di Jammeh e Matzedda, che fallisce anche un calcio di rigore, mentre per i rossoblu a segno ci va Viganò, ovvero il miglior realizzatore regionale.



Il punto sui Play-Out - Le formazioni del Canaletto Sepor e del Finale ipotecano la salvezza. I canarini di Simone Calise sbancano il Grondana di Genova Pontedecimo grazie ai gol realizzati da Patricelli e Polizza, mentre i giallo rossi passano sul campo della Voltrese Vultur grazie alla doppietta di Vallerga e alla singola di Finocchi. Per i padroni di casa, che saranno chiamati all'impresa, cosi come i ragazzi del Busalla calcio, a segno ci va Carta per il definitivo 3-1



Fase finale, partite di andata

Sestrese – Athletic Club Liberi 0-2 ( Turinese, Giuliani )

Angelo Baiardo – Vado 2-1 ( Jammeh, Matzedda; Vigano )



Play-Out, partite di andata

Busalla Calcio – Canaletto Sepor 0-2 ( Patricelli, Polizza )

Voltrese Vultur – Finale 1-3 ( Carta; Vallerga (2), Finocchi )