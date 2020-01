Under 19 Eccellenza, la capolista in cerca di riscatto

La Spezia - Reduce dalla prima sconfitta subita in campionato, sconfitta arrivata tra le mura amiche contro il Rivasamba, l’Athletic Club Liberi è di scena questo pomeriggio sul terreno in sintetico del “Cimma” contro l’ostico Don Bosco Spezia Calcio, quest’ultimo in cerca di punti per uscire definitivamente dalla zona play-out. Impegno casalingo per il Rivasamba che attende il Canaletto Sepor, mentre il big match della quinta giornata del girone di ritorno è al “Berghini” dove alle ore 15:45 la Tarros Sarzanese affronta la Ruentes. Di seguito il programma delle partite odierne.





Angelo Baiardo – Valdivara 5 Terre, Strinati di Genova ore 16:30

Don Bosco Spezia Calcio – Athletic Club Liberi, Cimma della Spezia ore 17:00

Genovese – Goliardicapolis, S.Eusebio di Genova ore 16:45

Magra Azzurri – Anpi Sport e Casassa, Camaiora di S.Stefano Magra ore 16:00

Rivasamba – Canaletto Sepor, Andersen di Sestri Levante ore 16:45

Sammargheritese – Sestri Levante, Broccardi di S.Margherita Ligure ore 16:30

Tarros Sarzanese – Ruentes, Berghini di Sarzana ore 15:45