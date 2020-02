Under 19 Eccellenza, il solito Padi Trascina il Rivasamba

La Spezia- Entra sempre più nel vivo il campionato Under 19 di Eccellenza, giunto alla ventesima giornata. Ventesima giornata che sorride alla formazione del Rivasamba di mister Ruben Padi che grazie all'ennesima magia di Padi passa sul campo del Magra Azzurri e si porta a meno cinque punti dall'Athletic Club Liberi, che pareggia contro la Goliardicapolis. Si conferma la Tarros Sarzanese, mentre salgono le formazioni del Don Bosco Spezia Calcio e Ruentes. Nella zona bassa della classifica sono sconfitte Canaletto Sepor e Sestri Levante mentre il Valdivara 5 Terre, che sulla carta aveva l'impegno più abbordabile, fallisce pareggiando contro la Genovese, fanalino di coda del campionato.

La copertina di giornata è dedicata a Battistini e Milici, entrambi a segno con una doppietta nel pirotecnico due a due tra l'Angelo baiardo e l'ANPI Sport e Casassa, e Zambuto della Ruentes, anch'esso a segno con una doppietta. Nota di merito per Padi, sempre più decisivo nelle sorti della formazione del Rivasamba. Per il giovane calafato si tratta dell'undicesima perla stagionale.

Il Punto - Le numerose squalifiche rimediate nelle scorse settimane iniziano a pesare sul rendimento dell'Athletic Club Liberi che sembra aver perso lo smalto dei giorni migliori. Gli albarini, infatti, non vanno oltre lo zero a zero contro la Goliardicapolis e ora vedono diminuire pericolosamente il proprio vantaggio dalla formazione del Rivasamba. I “calafati” di mister Padi, invece, continuano a sognare un clamoroso aggancio alla vetta della classifica grazie alla dodicesima vittoria stagionale conquistata sul difficile campo del Magra Azzurri. Al “Camaiora”, è nuovamente decisivo Padi che affonda i “Blues”. La Tarros Sarzanese si conferma in un grande momento di forma e centra la vittoria nell'atteso derby spezzino contro il Canaletto Sepor.. Al “Berghini” sono decisive le reti di Meta e Matteucci, con nel mezzo il momentaneo pareggio canarino arrivato grazie al calcio di rigore trasformato da Camara. Salgono in classifica le formazioni del Don Bosco Spezia Calcio e della Ruentes. I salesiani di Milone ne rifilano due al Sestri Levante grazie alle reti di Meoni e Bechere, mentre i ruentini ne fanno tre alla Sammargheritese con la doppietta di Zambuto e la singola del solito Salone. Le doppiette di Battistini e Milici decidono il derby tra l'Angelo Baiardo e l'ANPI Sport e Casassa, mentre fallisce una grande occasione il Valdivara 5 Terre che non va oltre il pareggio contro la Genovese. A decidere il match le reti di Aiello e Vanacore.



Risultati 20a giornata

Angelo Baiardo – ANPI Sport e Casassa 2-2

Goliardicapolis – Athletic Club Liberi 0-0

Magra Azzurri – Rivasamba 0-1

Sammargheritese – Ruentes 0-3

Tarros Sarzanese – Canaletto Sepor 2-1

Genovese – Valdivara 5 Terre 1-1

Don Bosco Spezia Calcio – Sestri Levante 2-1

Classifica: Athletic Club Liberi 46; Rivasamba 41; Tarros Sarzanese 34; Don Bosco Spezia Calcio, Angelo Baiardo e Ruentes 33; Goliardicapolis 31; Magra Azzurri e Sammargheritese 26; ANPI Sport e Casassa 24; Canaletto Sepor 21; Sestri Levante 20; Valdivara 5 Terre 13; Genovese 6.