Under 19 Eccellenza, il Rivasamba sgambetta la capolista

La Spezia - La diciassettesima giornata del campionato regionale Under 19 va in archivio con la sconfitta, la prima stagionale, dell'Athletic Club Liberi che nell'atteso big match di giornata va ko contro il Rivasamba. Salgono le formazioni dell'Angelo Baiardo e della Tarros Sarzanese, mentre in coda torna a vincere il Sestri Levante e pareggia la Sammargheritese in casa del Valdivara 5 Terre.



La copertina di giornata per Zazzeri dell'Athletic Club Liberi, Renzone del Rivasamba, Degano del Valdivara 5 Terre e Solari della Sammargheritese, tutti a segno con una doppietta nei rispettivi incontri di campionato.

Il punto sulla 17esima giornata- La doppietta di Renzone e le singole di Motto e Del Corso fanno felice il Rivasamba di mister Padi che espugna il campo dell'Athletic Club Liberi, a segno con la doppietta di Zazzeri e la singola di Turinese, alla prima sconfitta stagionale dopo una striscia positiva di 16 risultati. La rete di Ferro è decisiva nella vittoria del'Angelo Baiardo che espugna il campo della Ruentes e, cosi, sale al terzo posto. Nonostante i favori della vigilia, il Magra Azzurri, non va oltre il pareggio contro il Canaletto Sepor. Al Tanca, aprono le marcature i padroni di casa con Tamba ma le reti di Lugli, abile a trasformare un calcio di rigore, e Parra ribaltano il risultato ai favore degli ospiti. Le rete di Elarbaoui, però, ristabilisce la definitiva parità. La rete di Matteucci fa felice la Tarros Sarzanese che sbanca il campo dell'ANPI Sport e Casassa e, complice il pareggio del Tanca, aggancia in classifica i cugini del Magra Azzurri. Pareggio a reti bianche tra la Goliardicapolis ed il Don Bosco Spezia Calcio, mentre in coda si registra la vittoria del Sestri Levante di Galleno che batte 3-1 la Genovese grazie alle reti di Ramella, Margara e Bova. Chiude la giornata il pirotecnico pareggio tra il Valdivara 5 Terre e la Sammargheriitese dove si mettono in evidenza i bomber Degano e Solari, entrambi a segno con una doppietta.





Risultati 17a giornata

Ruentes – Angelo Baiardo 0-1

ANPI Sport e Casassa – Tarros Sarzanese 0-1

Athletic Club Liberi – Rivasamba 3-4

Canaletto Sepor – Magra Azzurri 2-2

Goliardicapolis – Don Bosco Spezia Calcio 0-0

Valdivara 5 Terre – Sammargheritese 2-2

Sestri Levante – Genovese 3-1



Classifica: Athletic Club Liberi 44; Rivasamba 35; Angelo Baiardo 29; Ruentes 27; Magra Azzurri e Tarros Sarzanese 25; Goliardicapolis e Don Bosco Spezia Calcio 24; Sammargheritese 22; ANPI Sport e Casassa 20; Sestri Levante 19; Canaletto Sepor 18; Valdivara 5 Terre 12; Genovese 5.