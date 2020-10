Under 19, Campo impraticabile: rinviata Magra Azzurri - Athletic Club Albaro

La Spezia - La pioggia caduta intensamente in queste ultime ore ha determinato il rinvio del match tra il Magra Azzurri e l'Athletic Club Albaro, in programma al Luigi Camaiora di Santo Stefano Magra ( SP ) alle ore 16.30. Il sopralluogo effettuato questa mattina ha spinto i dirigenti spezzini a comunicare alla formazione spezzina, oltre che al Comitato Regionale Liguria, l'impossibilità di disputare l'atteso match: “ Questa mattina abbiamo provato a tracciare il campo ma è stato impossibili - affermano i dirigenti spezzini – Visto anche la situazione delle nostre strade abbiamo optato di richiedere il rinvio anche per non mettere in difficoltà l'Athletic Club Albaro”.