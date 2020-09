Under 19 2° Livello, sono 7 le formazioni spezzine iscritte al campionato 2020/21

La Spezia - Il Comitato Regionale ligure ha reso noto le formazioni iscritte al prossimo campionato Under 19 di 2° Livello. Al via 47 formazioni liguri, dove tra le spezzine spicca la neo nata società del Beverino Giovani, che verranno divise in 4 giorni da 11 e 12 squadre. Quindi, hai nastri di partenza figurano le seguenti formazioni spezzine: Beverino Giovani, Ceparana Calcio, Colli Ortonovo, Levanto Calcio, Luni Calcio, Mamas Giovani, Santerenzina, che saranno presumibilmente inserite nel girone insieme alle formazioni dal Real Fieschi, Golfo Paradisoproreccocamogliavegno, Casarza Ligure, Caperanese e Calvarese.