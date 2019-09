Under 17, volano le formazioni spezzine dell'Arci Pianazze e del Don Bosco

La Spezia - Nel Girone 6, giunto alla seconda giornata, l'Arci Pianazze si conferma sul campo del Ceparana Calcio grazie alle reti di Vanni e Noto, con nel mezzo il momentaneo pareggio rossonero arrivato grazie al calcio di rigore realizzato da Tognini. Centra la prima vittoria stagionale la formazione del Canaletto Sepor che sbanca il campo del Little Club James con le reti di Scirocco, Caneri e Cabano, mentre per i padroni di casa a segno ci va Pignatelli. Si dividono la posta in palio le formazioni del Vallescrivia e della Lavagnese. Nel Girone 7, anch'esso giunto alla seconda giornata, il Don Bosco Spezia Calcio si aggiudica l'atteso big match contro la Sammargheritese, quest'ultima a segno con la doppietta di Fereccio, grazie alle reti di Sarti, Di Nicola, Russo e Marquilie. Festeggia la prima vittoria il Colli Otonovo di mister Palagi che grazie alla doppietta di Petrolo e alle singole di Rossi, Tesconi e Palumbo espugna il Daneri di Chiavari contro la Caperanese Entella. Rinviata la partita tra la Santerenzina ed il Valdivara 5 Terre.





Girone 6. risultati 2a giornata

Ceparana – Arci Pianazze 1-2

Little Club James – Canaletto Sepor 1-3

Vallescrivia – Lavagnese 0-0

Classifica: Arci Pianazze 6; Lavagnese, Vallescrivia 4; Canaletto Sepor 3; Little Club James e Ceparana Calcio 0



Girone 7, risultati 2a giornata

Caperanese – Colli Ortonovo 2-5

Don Bosco Spezia Calcio – Samamrgheritese 4-2

Santerenzina – Valdivara 5 Terre rinviata d'ufficio

Classifica: Don Bosco Spezia Calcio 6; Colli Ortonovo, Santerenzina (*) e Sammargheritese 3; Valdivara 5 Terre (*) e Calcio Caperanese Entella 0.