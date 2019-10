Under 17, volano le Pianazze, mentre rallenta il Don Bosco Spezia Calcio

La Spezia- Nel Girone 6, dove si è giocata la terza giornata, l'Arci Pianazze di Andreoli centra la terza vittoria consecutiva contro la quotata formazione della Lavagnese. Allo Scopsi, quartier generale dei granata, sono decisive le reti di Venè, Matana e Cardovilli, autore di una pregevole doppietta nel definitivo poker spezzino. Una rete di Rizzo basta al Vallescrivia per avere la meglio del Little Club James, mentre il Canaletto ne rifila quattro al Ceparana grazie alle marcature di Forasassi, Biloni, Scirocco e Tomaino. Nel Girone 7, giunto alla terza giornata, rallenta la corsa il Don Bosco Spezia Calcio che contro la Caperanese, fanalino di coda, non va oltre un pirotecnico pareggio, Al Daneri, termina 3-3 dove si mettono in evidenza Russo e Giofre, entrambi a segno con una doppietta. Le reti di Ferreccio, Shelton, Rovegno, Bocchi e Fusco regalano la vittoria alla Sammargheritese che al Broccardi batte 5-1 la Santerenzina. Primi tre punti stagionali per il Valdivara 5 Terre di Ricciardi che al Colombo batte nettamente il Colli Ortonovo grazie alla tripletta di Mariotti e alla singola di Podenzana



Under 17

Girone 6, 3a giornata

Canaletto Sepor – Ceparana Calcio 4-0

Vallescrivia – Little Club James 1-0

Lunedì 30, Arci Pianazze – Lavagnese

Classifica: Arci Pianazze 9; Vallescrivia 7;Canaletto Sepor 6; Lavagnese 4; Little Club James e Ceparana Calcio 0



Girone 7, 3a giornata

Calcio Caperanese Entella – Don Bosco Spezia Calcio 3-3

Sammargheritese – Santerenzina 5-1

Valdivara 5 Terre – Colli Ortonovo 4-0

Classifica: Don Bosco Spezia Calcio 7; Sammargheritese 6; Valdivara 5 Terre (*), Colli Ortonovo, Santerenzina (*) 3; Caperanese 1.