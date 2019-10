Under 17, ufficializzato il girone delle spezzine

La Spezia - Il Comitato Regionale Liguria ha reso noto la composizione dei gironi del Campionato Regionale riservato alla categoria degli Under 17. In attesa dello spareggio tra il Valdivara 5 Terre e la Sammargheritese, partita in programma sabato 19 alle ore 17 all'Andersen di Sestri Levante, al via figurano le formazioni spezzine dell'Arci Pianazze, Don Bosco Spezia e Tarros Sarzanese, che sono state ammesse nel girone B. Oltre alle tre formazioni spezzine, figurano anche le formazioni dell'Angelo Baiardo, Athletic Club Liberi, Football Club Bogliasco, Goliardicapolis, Lavagnese, Ligorna e Rivasamba. Il girone B, però, potrebbe subire delle modifiche in virtù dello spareggio che vede impegnate le formazioni del Campomorone Sant'Olcese e del Pieve Ligure. Qualora lo spareggio venisse vinto dalla Società Campomorone Sant’Olcese, la stessa verrà inserita nell’organico del Girone “A” e la Società Molassana Boero A.S.D. in quello del Girone “B”. Qualora lo spareggio venisse vinto dalla Società Pieve Ligure, la stessa verrà inserita nell’organico del Girone “B” e la Società Molassana Boero A.S.D. in quello del Girone “A”