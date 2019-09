Under 17, ufficializzati i calendari della fase di qualificazione

La Spezia - Il Comitato Regionale Liguria ha ufficializzato i calendario della fase di qualificazione al campionato regionale di categoria. Nel Girone 6, esordio casalingo delle formazioni dell'Arci Pianazze e del Canaletto Sepor, che rispettivamente affronteranno le formazioni genovesi del Little Club James e Vallescrivia, mentre il Ceparana Calcio andrà a far visita alla Lavagnese. Nel Girone 7, in attesa del ricorso presentato dal Valdivara 5 Terre, esordio casalingo per il Colli Ortonovo. Di seguito il calendario completo dei due gironi.



Girone 6

1a giornata: Arci Pianazze – Little Club James; Canaletto Sepor – Vallescrivia; Lavagnese – Ceparana Calcio.

2a giornata: Ceparana Calcio – Arci Pianazze; Little Club James – Canaletto Sepor; Vallescrivia – Lavagnese.

3a giornata: Arci Pianazze – Lavagnese; Canaletto Sepor – Ceparana Calcio – Vallescrivia – Little Club Jmaes.

4a giornata: Arci Pianazze – Vallescrivia ; Ceparana Calcio – Little Club James; Lavagnese – Canaletto Sepor.

5a giornata: Canaletto Sepor – Arci Pianazze; Little Club James – Lavagnese; Vallescrivia – Ceparana Calcio



Girone 7

1a giornata: Colli Ortonovo – Santerenzina; Sammargheritese – Calcio Caperanese Entella; Valdivara 5 Terre – Don Bosco Spezia Calcio.

2a giornata: Calcio Caperanese Entella – Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia Calcio – Sammargheritese; Santerenzina – Valdivara 5 Terre.

3a giornata: Calcio Caperanese Entella – Don Bosco Spezia Calcio; Sammargheritese – Santerenzina; Valdivara 5 Terre – Colli Ortonovo.

4a giornata: Colli Ortonovo – Sammargheritese; Santerenzina – Don Bosco Spezia Calcio; Valdivara 5 Terre – Calcio Caperanese Entella.

5a giornata: Calcio Caperanese Entella – Santerenzina; Don Bosco Spezia Calcio – Colli Ortonovo; Sammargheritese – Valdivara 5 Terre