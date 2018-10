Under 17, terza sconfitta consecutiva per lo Spezia di Biso

La rete di Besaggio condanna gli aquilotti nell'atteso derby ligure contro il Genoa.

La Spezia - Continua il momento negativo per la formazione Under 17 di Mattia Biso che deve arrendersi al Genoa, capolista del campionato insieme alla Juventus. Nonostante una buona prestazione, alla fine del match il portiere genoano Agostini sarà il migliore in campo, gli aquilotti sono sconfitti di misura grazie alla rete Besaggio, abile a capitalizzare al meglio l'assist fornito da Diakhate. Per i ragazzi di Biso si tratta della terza sconfitta consecutiva.





GENOA-SPEZIA 1-0

Marcatori: 24'pt Besaggio (G)



GENOA: Agostino, Delle Piane, Di Razza (9'st Izzo), Lipani, Turchet (37'st Cavalli), Mirabelli, Zanoli, Besaggio (24'st Rancati), Conti, Fossati (9'st Colombo), Diakhate. A disp. Wozniak, Murat, Mora, Cristiani, Zuzhi. All. Chiappino L.



SPEZIA: Plitko, Franzoni (C) (34'st Baracchini), Gabelli, Russotto (41'st Furno), La Cassia, Furio, Rosaia, Fusco (34'st Barcio), Pennucci (41'st Maglione), Ciccarelli, Bachini. A disp. Vannucchi, Bascherini, Andreani, Mutti. All. Biso M.



Arbitro: Sig. Giovanni Agostoni di Milano





Risultati quarta giornata

Carpi – Livorno 2-1

Cremonese – Sampdoria 0-3

Genoa – Spezia 1-0

Lazio – Parma 2-1

Sassuolo – Fiorentina 0-1

Torino – Juventus 1-2



Classifica- Genoa, Juventus 10; Fiorentina 9; Empoli 7; Sampdoria, Lazio, Carpi 6; Torino 4; Sassuolo, Spezia, Livorno, Cremonese 3; Parma 0.