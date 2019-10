Under 17, si qualifica il Don Bosco Spezia Calcio di Ravecca

La Spezia - Nel Girone B, resta al comando l'Arci Pianazze che allo Scopsi pareggia nell'atteso big match d'alta classifica contro la formazione genovese del Vallescrivia. Al vantaggio ospite arrivato grazie alla rete di Vanni, rispondono gli spezzini con Spano per il definitivo 1-1. Netta affermazione della Lavagnese che ha la meglio del Canaletto Sepor grazie alle doppiette di Grasso e Mazza, oltre alla singola di Modica. Chiude la giornata la prima vittoria stagionale del Ceparana Calcio che batte 2-1 il Little Club James con le reti di Debrazzi e Poli, con nel mezzo il momentaneo pareggio firmato da Silvestrini. Nel Girone 7, grazie alla vittoria conquistata nel derby spezzino contro la Santerenzina, vittoria arrivata grazie alla rete di Belviso, il Don Bosco Spezia Calcio di Ravecca centra la qualificazione al campionato regionale. Continua il momento positivo del Valdivara 5 Terre di Ricciardi che al Colombo cala il poker alla Caperanese grazie alla doppietta del giovane 2004 Naclerio, oltre alle singole di Giarelli e Eminente. Chiude la giornata la pirotecnica vittoria del Colli Ortonovo di Palagi che batte 4-3 la Sammargheritese grazie alla tripletta di Petrollo e alla singola di Tesconi, mentre per gli “orange” di Santa Margherita Ligure in rete ca Zerbu, autore di una doppietta, e Polverino.



Girone 6, risultati 4a giornata

Arci Pianazze – Vallescrivia 1-1

Ceparana Calcio – Little Club James 2-1

Lavagnese – Canaletto Sepor 5-0

Classifica: Arci Pianazze 10; Vallescrivia 8; Lavagnese 7; Canaletto Sepor 6; Ceparana Calcio 3; Little Club James 0.

Prossimo turno: Canaletto Sepor – Arci Pianazze; Little Club James – Lavagnese; Vallescrivia – Ceparana Calcio.



Girone 7, risultati 4a giornata

Colli Ortonovo – Sammargheritese 4-3

Santerenzina – Don Bosco Spezia Calcio 0-1

Valdivara 5 Terre – Calcio Caperanese Entella

Classifica: Don Bosco Spezia Calcio 10; Valdivara 5 Terre (*), Colli Ortonovo e Sammargheritese 6; Santerenzina (*) 3; Calcio Caperanese Entella 1.

Prossimo turno: Calcio Caperanese Entella – Santerenzina; Don Bosco Spezia Calcio – Colli Ortonovo; Sammargheritese – Valdivara 5 Terre.