Under 17, sei su sei per la Tarros Sarzanese

Le doppiette di Dumani e Landi confermano al vertice della classifica i rossoneri di Lucchinelli. Si confermano al secondo posto le formazioni del Colli Ortonovo e del Valdivara 5 Terre. La Lavagnese espugna il Tanca.

La Spezia - La settima giornata del campionato provinciale degli Under 17 è andata in archivio senza grosse novità di classifica. Infatti, resta saldamente al comando la formazione della Tarros Sarzanese, quest'ultima tallonata dalle formazioni del Colli Ortonovo e del Valdivara 5 Terre. Si conferma nei quartieri alti della classifica la formazione bianco azzurra del Real Fieschi, mentre grazie alla vittoria conquistata al Tanca contro il Canaletto Sepor sale al quinto posto la formazione bianco nera della Lavagnese.



La copertina di giornata, la settima di questa stagione, è dedicata ai seguenti calciatori; Ramella ( Real Fieschi ), Biancardi ( Real Fieschi ), Lorenzini ( Valdivara 5 Terre ), Dumani ( Tarros Sarzanese ) e Landi ( Tarros Sarzanese ), tutti a segno con una doppietta. Nota di merito per la formazione della Tarros Sarzanese, unica formazione imbattuta.



-Continua la seri di vittorie della Tarros Sarzanese di Lucchinelli che grazie alla doppiette realizzate da Landi e Dumani espugna il Raso Scaramucci di Levanto contro il Levanto Calcio, quest'ultimo a segno con Oppecini nel definitivo 3-1 rossonero. Distaccante di tre lunghezze dalla corazzata rossonera, troviamo le formazioni del Colli Ortonovo e del Valdivara 5 Terre. Le “fenici” battono il Ceparana Calcio grazie alle reti di Ayt Moussa e Cinquanta, mentre i ragazzi di Priano ne fanno sette al Borgo Foce Magra A.F. Al Colombo di Beverino sono decisive le reti messe a segno da Lorenzini, autore di una doppietta, Gheno, Morasso, Ricci, Vigna e Simoncini. Si conferma quarta forza del campionato la formazione del Real Fieschi che davanti al proprio pubblico batte nettamente il Club Levante grazie ai goal realizzati da Ramella, Biancardi, entrambi a segno con una doppietta, Cerruti e Alaimo per il definitivo 6-0. Le reti messe a segno da Camboni e Coku consentono alla Lavagnese di battere 2-0 il Canaletto Sepor, mentre la Santerenzina rispetta i favori della viglia e batte 2-0 il Mamas grazie alle reti di Ceci e Gjutzi.





Il campionato osserverà la pausa natalizia per poi riprendere domenica 13 gennaio con i seguenti incontri: Borgo Foce Magra A.F – Canaletto; Club Levante – Valdivara 5 Terre; Colli Ortonovo; Mamas; Lavagnese – Ceparana; Santerenzina – Levanto; Tarros Sarzanese – Real Fieschi.



Risultati 7a giornata

Ceparana – Colli Ortonovo 1-2

Mamas – Santerenzina 0-2

Real Fieschi – Club Levante 6-0

Valdivara 5 Terre – Borgo Foce Magra A.F 7-0

Canaletto – Lavagnese 0-2

Levanto – Tarros Sarzanese 1-4



Classifica: Tarros Sarzanese 21; Colli Ortonovo, Valdivara 5 Terre 18; Real Fieschi 16; Lavagnese 15; Canaletto 12; Santerenzina 7; Levanto 5; Club Levante 4; Borgo Foce Magra A.F, Mamas 3; Ceparana 1