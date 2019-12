Under 17 regionale, il Ligorna sorpassa il Rivasamba

La Spezia - L'ottava giornata del campionato regionale Under 17 del Girone B è andata in archivio con una nuova capolista. Grazie alla vittoria conquistata contro la Lavagnese, dove sono state decisive le reti di Raja e la doppietta di Ogliari, il Ligorna passa al comando, anche in virtù del pareggio del Rivasamaba contro il Bogliasco. Al “Garrone”, nell'atteso big match di giornata, sono decisive le reti di Dalessio e Armanino per il definitivo 1-1. Le reti di bergitto e Dumani regalano la quarta vittoria stagionale della Tarros Sarzanese che al Berghini batte 2-1 l'Athletic Club Liberi, a segno con Alaia. Al Molassana Boero, che deve recupera ancora una partita al pari di Bogliasco, Don Bosco spezia Calcio e Arci Pianazze, basta la rete di Ricciardulli per batte la Goliardicapolis, mentre la doppietta di Napoletano e la singola di Giuliano fanno felice il Don Bosco Spezia Calcio che sbanca il Broccardi di Santa Margherita Ligure. Torna alla vittoria l'Arci Pianazze che allo Scopsi batte 2-0 l'Angelo Baiardo grazie ai sigilli di Cardovilli e Pieri



Risultati 8a giornata

Arci Pianazze – Angelo Baiardo 2-0

Lavagnese – Ligorna 1-3

Bogliasco – Rivasamba 1-1

Molassana Boero – Goliardicapolis 1-0

Tarros Sarzanese – Athletic Club Liberi 2-1

Sammargheritese – Don Bosco Spezia Calcio 2-3



Classifica: Ligorna 19; Rivasamba 18; Bogliasco (*) e Tarros Sarzanese 15; Molassana Boero (*) 12; Goliardicapolis 11; Angelo Baiardo e Don Bosco Spezia Calcio (*) 8; Athletic Club Liberi 7; Lavagnese 6; Arci Pianazze (*) 5; Sammargheritese 3.



*: Una partita da recuperare