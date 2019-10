Under 17, rallenta l'Athletic Club Liberi, si fa sotto il Rivasamba

La Spezia - La sesta giornata del Campionato Under 19 di Eccellenza è andata in archivio con il primo pareggio stagionale della capolista Athletic Club Liberi, mentre accorcia le distanze il sempre più sorprendente Rivasamba di mister Padi. Sale in classifica l'Angelo Baiardo, mentre nei quartieri bassi della classifica continua il momento negativo di Tarros Sarzanese, Canaletto Sepor e Genovese Boccadasse. Pari nel derby spezzino tra il Don Bosco Spezia Calcio ed il Valdivara 5 Terre. Ventidue sono le reti totali realizzate, undici delle quali nella sola partita che ha visto l'Angelo Baiardo vincere per 9-2 contro il Canaletto Sepor di mister Cervia. Fattore campo non rispettato con tre vittorie esterne, due quelle interne, mentre due sono anche i pareggi.

La copertina di questa settimana- va a Chessa dell'Angelo Baiardo autore di una pregevole tripletta nella sfida vinta contro gli spezzini del Canaletto Sepor. Nota di merito per Matzedda dell?Angelo Baiardo, autore di una doppietta, e per lo spezzino Parra del Magra Azzurri, autore della rete che ha fermato la corsa della capolista Atheltic Club Liberi.

Il punto - Dopo un filotto di cinque vittorie consecutive, l'Athletic Club Liberi rallenta la propria corsa nell'atteso big match contro il Magra Azzurri. Al Camaiora, quartier generale dei Blues, aprono le marcature i genovesi con Cristiani ma la rete di Parra ristabilisce la definitiva parità. Grazie al pareggio rimediato dai neroverdi, il Rivasamba di Padi si porta ad un solo punto dalla testa della classifica. I calafati, infatti, battono 2-0 la Tarros Sarzanese grazie alle reti di Folli e Boggiano che sale, cosi, a quota quattro centri stagionali. Continua il momento positivo dell'Angelo Baiardo che dopo averne rifilate quattro al Valdivara 5 Terre ne rifila ben nove al Canaletto Sepor. A decidere il lmatch la tripletta di Chessa la doppietta di Matzedda e le singole di De Rosa, Ferraris, Leonardis e Priani, mentre per gli spezzini Patricelli e Cammareri. Le reti di Cristiani e furio fanno felice la Goliardicapolis che davanti al proprio pubblico batte il Sestri Levante di mister Galleno. Si confermano piacevoli sorprese di questo inizio di stagione le formazoni dell'Anpi sport e Casassa e la Ruentes. I “partiggiani” passano al Broccardi di Santa Margherita Ligure grazie alla rete di Mendoza, mentre i ruentini ne rifilano due alla Genovese grazie ai gol di Salone e Beretta. Chiude la giornata il pareggio nel derby spezzino tra il Don Bosco Spezia Calcio ed il Valdivara 5 Terre. Al Cimma, passano in vantaggio gli ospiti con il solito Dieli, pareggio salesiano arrivato grazie alla sfortunata autore di Luiso.



risultati 6° giornata

Angelo Baiardo – Canaletto Sepor 9-2

Don Bosco Spezia Calcio – Valdivara 5 Terre 1-1

Goliardicapolis – Sestri Levante 2-0

Magra Azzurri – Athletic Club Liberi 1-1

Tarros Sarzanese – Rivasamba 0-2

Genovese – Ruentes 0-2

Sammargheritese – Anpi Sport e Casassa 0-1



Classifica: Athletic Club Liberi 16; Rivasamba 15; Angelo Baiardo 12; Sammargheritese 11; Goliardicapolis e Ruentes 10; Magra Azzurri e Anpi Sport e Casassa 9; Don Bosco Spezia Calcio 8; Sestri Levante 6; Valdivara 5 Terre e Tarros Sarzanese 4; Canaletto Sepor e Genovese 1.