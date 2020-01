Under 17, l'Angelo Baiardo batte il Ligorna capolista

La Spezia - La prima giornata del girone di ritorno è amara per il Ligorna capolista che rimediata la seconda sconfitta stagionale in casa dell'Angelo Baiardo. Allo “Strinati”, sono decisive le reti di Fraguglia e Allocca, quest'ultimo autore di una doppietta, mentre per la capolista le due reti le mettono a segno Bruna e Sotto. La sconfitta dello “Strinati” è accolta con un sorriso dal Bogliasco che grazie alla vittoria conquistata sul campo dell'Athletic Club Liberi accorcia in classifica. A decidere il match le reti di Franchini, Piazza e Travaglio. La rete di Gigante stende il Rivasamba e fa felice il Don Bosco Spezia Calcio, mentre Laudari, Ricciardulli e Dellepiante fanno volare il Molassana Boero che aggancia al terzo posto proprio i calafati. Netta è la vittoria della Tarros Sarzanese che batte l'Arci Pianazze. Al “Berghini”, vanno in rete Fazio, Guzzoni e Maggiari, quest'ultimo autore di una doppietta, mentre per i granata la rete della bandiera la firma Vanni. Chiude la giornata la vittoria interna della Goliardicapolis che batte 3-0 la Lavagnese grazie alle marcature di Cerruti, a segno con una doppietta, e Panait.



Athletic Club Liberi – Bogliasco 2-3

Molassana Boero – Sammargheritese 3-2

Tarros Sarzanese – Arci Pianazze 4-1

Angelo Baiardo – Ligorna 3-2

Goliardicapolis – Lavagnese 3-0

Rivasamba – Don Bosco Spezia Calcio 0-1



Classifica: Ligorna 28; Bogliasco 27; Molassana Boero e Rivasamba 21; Tarros Sarzanese 20; Goliardicapolis 19; Angelo Baiardo 17; Athletic Club Liberi 14; Don Bosco Spezia Calcio 12; Lavagnese 10; Arci Pianazze 7; Sammargheritese 3.