Under 17, il Valdivara 5 Terre va ko, si qualifica la Sammargheritese

La Spezia - Lo spareggio tra il Valdivara 5 Terre di mister Ricciardi e la Sammargheritese di mister Crippa va agli orange che si qualificano al campionato regionale di categoria. I gol decisivi arrivano entrambi nella ripresa. Grande merito del vantaggio è di Polverino che sulla sinistra salta il suo diretto avversario, si accentra e da fuori area lascia partire un tiro radente sul secondo palo che il portiere può solo respingere, sul pallone si avventa Dennis Carulli che infila in rete. Il raddoppio lo conquista con cabarbietà Lorenzo Ferruccio che su una palla sporca sulla trequarti attacca l’estremo difensore in uscita, contrastandolo con successo, la palla si alza in avanti ed il bomber, guidato dalla sua lucida follia, invece di stoppare la sfera ed avanzare, calcia al volo di sinistro dai venti metri depositando la stessa nella porta sguarnita. Nel finale di gara applausi per il giovane portiere Nico Crippa, 2004, che compie un paratone su una punizione diretta all’incrocio che avrebbe riaperto la sfida negli ultimi minuti.



Spareggio Under 17

Valdivara 5 Terre - Sammargheritese 0-2



Si qualifica la formazione della Sammargheritese