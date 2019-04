Under 17, il Valdivara 5 Terre di Priano è campione provinciale

Fabio Scognamiglio, direttore generale del club: “ Siamo orgogliosi di questo titolo”

La Spezia - Con la vittoria conseguita per 10 a 0 contro la formazione del Club Levante, decisive le reti Bertonati, Bertoni, Simonini, Vigna, autore di una tripletta, Morasso e Lorenzini, entrambi a segno con una doppietta, il Valdivara 5 Terre di mister Matteo Priano si è laureato campione provinciale della categoria Under 17 ( Allievi ). È un titolo che riempie d’orgoglio la società bianco azzurra, che nonostante la bruciante eliminazione per la fase regionale di categoria porta a casa questo importante riconoscimento. “ La mancata qualificazione alla fase regionale non ha abbattuto i ragazzi di mister Priano, ma li ha addirittura fatti crescere, a dimostrazione che non conta tanto il palcoscenico, quanto l'opera che si mette in scena – dichiara il direttore generale Fabio Scognamiglio – Complimenti, quindi, a tutti i ragazzi che sono scesi in campo, oltre chiaramente al mister Priano e Renucci e al gruppo dirigenziale che ha seguito passo passo questi fantastici ragazzi”. Vale la pena, dunque, citare i giovani campioni che sono scesi in campo onorando la maglia del sodalizio della Val Di Vara e delle 5 Terre: Zappelli Leonardo, Bertoni Leonardo, Angeli Niccolò, Ricci Lorenzo, Bologna Francesco, Dieli Aaron, Bertonati Francesco, Nika Alessio, Gheno Lorenzo, Ferdeghini Filippo, Galli Daniel, Cozzani Luca, Vigna Nicholas, lorenzini Sebastiano, Simonini Dennis, Morasso Massimo, Simoncini Paolo. Allenatore: Priano Matteo, Reno Renucci. Dirigenti: Angeli Stefano e Gheno Umberto.