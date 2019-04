Under 17, il Real Fieschi “insidia” il Valdivara 5 Terre

La Spezia - La ventesima giornata è andata in archivio con il posticipo disputato nella giornata di martedì che ha visto il Valdivara 5 Terre, fresco campione provinciale, impattare per 1-1 sul campo del Canaletto Sepor. Si conferma al secondo posto il Real Fieschi, prossimo avversario dei bianco azzurri di mister Priano, mentre vincono la Tarros Sarzanese ed il Colli Ortonovo. Colpi esterni per Levanto e Ceparana.



La copertina di giornata è a favore di Dumani e Landi, entrambi calciatori della Tarros Sarzanese, autori di una doppietta nel match vinto contro il Mamas Giovani.

Il punto di giornata - Termina in parità l'attesa sfida del Tanca della Spezia tra il Canaletto Sepor ed il Valdivara 5 Terre, mentre centra la diciassettesima vittoria stagionale la formazione del Real Fieschi. Al Cristoni, sono decisive le reti di Biancardi, Bresciani, Modica, Casale e Garibaldi per il definitivo 5-0. Le doppiette di Dumani e Landi, oltre alla singola di Lenzi, regalano la vittoria alla Tarros Sarzanese di Lucchinelli che al Berghini cala la manita al Mamas Giovani, fanalino di coda del campionato. Una rete di pastore fa felice il Colli Ortonovo che sbanca il campo della Lavagnese, mentre la rete di Angelini regala tre punti al Ceparana che passa sul campo della Santerenzina. Chiude la giornata la netta vittoria esterna del levanto Calcio che batte 4-1 il Club Levante. Prossimo turno: Ceparana – Club Levante; Colli Ortonovo – Tarros Sarzanese; Lavagnese – Santerenzina; Levanto – Canaletto Sepor; Mamas Giovani – Borgo Foce Magra A.F: Real Fieschi – Valdivara 5 Terre.





Risultati 20a giornata

Borgo Foce Magra A.F – Ral Fieschi 0-5

Canaletto Sepor – Valdivara 5 Terre 1-1

Club Levante – Levanto 1-4

Lavagnese – Colli Ortonovo 0-1

Santerenzina – Ceparana 0-1

Tarros Sarzanese – Mamas Giovani 5-0



Classifica: Valdivara 5 Terre 53; Real Fieschi 52; Tarros Sarzanese, Colli Ortonovo 44; Lavagnese 37; Levanto Calcio 30; Canaletto Sepor 27; Santerenzina 19; Borgo Foce Magra A.F 12; Ceparana 11; Club Levante 8; Mamas Giovani 4