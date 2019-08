Under 17, i giorni di qualificazione

La Spezia - Ai nastri di partenza la nuova stagione 39 le squadre che parteciperanno alla fase di qualificazione, dove in via del tutto eccezionale è stato accolto l'istanza proposta dalla società del Valescrivia 2018, mentre sono 9 le formazioni che sono state ammesse di diritto al campionato, tra cui la società rossonera della Tarros Sarzanese, anche se si aspetta il ricorso presentato dalla società spezzina del Valdivara 5 Terre. In questa prima fase le società sono state divise in tre gironi da cinque squadre ed in quattro gironi da sei formazioni, che si sfideranno in gare di sola andata nei fine settimana del 15, 22, 29 settembre e 6 e 13 ottobre; si qualificheranno al campionato regionale le prime due classificate di ciascun girone e la miglior terza classificata. Di seguito i raggruppamenti delle formazioni spezzine.





Girone 6: Lavagnese, Little Club James, Arci Pianazze, Ceparana Calcio, Canaletto Sepor e Vallescrivia 2018.

Girone 7: Don Bosco Spezia Calcio, Sammargheritese, Valdivara 5 Terre, Calco Caperanese Entella, Santerenzina, Colli Ortonovo.