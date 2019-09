Under 17, bene le formazioni spezzine del Colli Ortonovo, Arci Pianazze e Don Bosco

La Spezia - Il primo turno della fase di qualificazione al prossimo campionato regionale Under 17 sorride alle formazioni spezzine dell'Arci Pianazze, Colli Ortonovo e Don Bosco Spezia Calcio. Nel Girone 6, iniziano con una vittoria le formazione dell'Arci Pianazze e della Lavagnese, mentre il Canaletto Sepor è pesantemente sconfitte tra le mura interne. Ai granata basta la rete di Vanni per avere la meglio del Little Club James, mentre i bianconeri di Lavagna ne rifilano sei al Ceparana grazie ai gol messi a segno da Siddi, Coku, Mariani, Cineferam Mazza e Modica. Al Tanca, invece, il Vallescrivia cala la manita con le reti di Spano, autore di una doppietta, Ramos, Rizzo e Cristiani. Nel Girone 7, i derby spezzini vanno al Colli Ortonovo e al mai domo Don Bosco Spezia Calcio, mentre la Sammargheritese batte di misura la Caperanese grazie alle reti di Arecco e Polverini. Al Comunale di Castlenuovo Magra, gli orange di Parla rispondono al momentaneo vantaggio ospite arrivato con Frione grazie alle reti di Petrolo e Vinchesi. Al Colombo, invece, i salesiani battono in rimonta il Valdivara 5 Terre, passato in doppio vantaggio con Maddaluno e Lunghi, grazie alla doppietta di Gigante e alle singole di Sarti e Marquille.



Girone 6, risultati 1a giornata

Arci Pianazze – Little club James 1-0

Canaletto Sepor – Vallescrivia 0-5

Lavagnese – Ceparana 6-0

Classifica: lavagnese, Vallescrivia, Arci Pianazze 3; Little Club James, Canaletto Sepor er Ceparana Calcioo 0

Prossimo turno: Ceparana Calcio – Arci Pianazze; Little Club James – Canaletto Sepor; Vallescrivia – Lavagnese.



Girone 7, risultati 1a giornata

Colli Ortonovo – Santerenzina 1-2

Sammargheritese – Caperanese 2-1

Valdivara 5 Terre – Don Bosco Spezia Calcio 2-4

Classifica: Don Bosco Spezia Calcio, Sammargheritese e Santerenzina 3: Colli Ortonovo, Caperanese e Valdivara 5 Terre 0