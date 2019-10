Under 17, Valdivara 5 Terre allo spareggio

La Spezia -Nel Girone 6, l'Arci Pianazze seppur qualificata non fa sconti e sbanca il Tanca grazie alle reti di Vanni e Venè, con nel mezzo il pareggio del Canaletto Sepor arrivato grazie alla sfortunata autorete di Duce. La tripletta di Spano e le singole di Navamo, Nazarko e Bosio regalano la qualificazione al Vallescrivia che batte 6-0 il Ceparana Calcio, mentre chiude con una vittoria la formazione della Lavagnese che batte 4-1 il Little Club James con le reti di Vatteroni, Nicchia, Grasso e Leonardi. Nel Girone B, il Don Bosco Spezia Calcio di Ravecca conquista la quarta vittoria stagionale grazie alla doppietta di Giuliano e alle singole di Massini, Marquille, Russo e Murati, che firmano il definivo 6-3 contro il Colli Ortonovo, quest'ultimo a segno con la doppietta del solito Petrolo e la singola di Palumbo. Le reti di Zerbi, Fusco, Ferreccio, Shelton e Delfino, quest'ultimo autore di una doppietta, regalano lo spareggio alla Samamrgheritese che al Broccardi batte il Valdivara 5 Terre, il quale fallisce clamorosamente la qualificazione. Chiude la giornata la vittoria esterna della Santerenzina che batte 2-1 la Caperanese grazie alle marcature di Del Carria e Genitile, mentre per i padroni di casa in rete ci va Falvo



Girone 6

Little Club James – Lavagnese 1-4

Vallescrivia – Ceparana Calcio 6-0

Canaletto Sepor – Arci Pianazze 1-2

Classifica: Arci Pianazze 13; Vallescrivia 11; Lavagnese 10; Canaletto Sepor 6; Ceparana Calcio 3; Little Club james 0

Qualificate: Arci Pianazze e Vallescrivia



Girone 7

Don Bosco Spezia Calcio – Colli Ortonovo 6-3

Calcio Caperanese Entella – Santerenzina 1-2

Samamrgheritese – Valdivara 5 Terre 6-0

Classifica: Don Bosco Spezia Calcio 13; Sammargheritese e Valdivara 5 Terre 9; Santerenzina e Colli Ortonovo 6; Calcio Caperanese Entella 1

Qualificate: Don Bosco Spezia Calcio

Allo spareggio: Valdivara 5 Terre e Sammargheritese