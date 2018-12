Under 17 Regionale, un super Lazzari trascina l'Arci Pianazze

Colpo esterno dei granata che espugnano il campo della Lavagnese, mentre termina in parità l'atteso big match tra la Tarros Sarzanese ed il Ligorna capolista.

La Spezia - E' andata in archivio la nona giornata del campionato regionale riservato alla categoria degli Under 17, ed è andata in archivio con il pareggio tra il Ligorna e la Tarros Sarzanese, quest'ultima a segno con Micheli, ovvero il big match di giornata. Grazie al pareggio del Berghini, accorciano dalla capolista le formazioni della Goliardicapolis e del Rivasamba che battono le formazione spezzine del Magra Azzurri e del Don Bosco Spezia Calcio, fanalino di coda. Il colpo di giornata lo mette a segno l'Arci Pianazze che grazie alla tripletta di uno scatenato Lazzari batte 3-1 la Lavagnese e torna, cosi, a farsi vedere nei quartieri alti della classifica. Importante affermazione esterna dell'ANPI Casassa, mentre termina in parità la sfida del Broccardi tra la Sammargheritese e lo James. Ora il campionato si fermerà per la pausa natalizia e riprenderà, nel dine settimana di sabato 12 e domenica 13 gennaio, con i seguenti incontri: Arci Pianazze – ANPI Casassa; James – Goliardicapolis; Ligorna – Golfo Paradiso PRCA; Magra Azzurri – Don Bosco; Rivasamba – Lavagnese; Sammmargheritese – Tarros Sarzanese.



Risultati 9a giornata

Don Bosco – Rivasamba 1-2

Golfo Paradiso PRCA – ANPI Casassa 0-1

Goliardicapolis – Magra Azzurri 4-0

Lavagnese – Arci Pianazze 1-3

Sammargheritese – James 0-0

Tarros Sarzanese – Ligorna 1-1



Classifica: Ligorna 23; Goliardicapolis, Rivasamba 20; Tarros Sarzanese 18; Lavagnese 14; Arci Pianazze 13; ANPI Casassa 12; Sammargheritese 11; James 10; Magra Azzurri 7; Golfo Paradiso PRCA 4; Don Bosco 1.