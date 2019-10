Under 17 Regionale, partenza sprint del Molassana Boero

La Spezia - Archiviata la fase di qualificazione, con le partite disputate tra sabato 26 e domenica 27, ha preso il via ufficiale il Campionato Regionale della Categoria degli Under 17. Partenza sprint per la formazione del Molassana Boero di mister Santeusanio che grazie alla doppietta di Puppo e alle singole di Giansaldotai, De Lorenzo e Laudaria sbanca il “Broccardi” infliggendo, cosi, la prima sconfitta alla Sammargheritese, quest'ultima a segno con la doppietta del solito Polverino. Le doppiette di Salvini e Filippone regalano la prima gioia alla Goliardicapolis che passa sul campo della Lvaganese, mentre la doppietta di Baroni Fe. E le singole di Baroni Fi, e Bagnasco consentono al Rivasamba di espugnare il Cimam della Spezia contro il Don Bosco Spezia Calcio, a segno con Massini. Pirotecnica è la vittoria del Ligorna che davanti al proprio pubblico batte 4-2 l'Angelo Baiardo grazie alle reti di Mura, Maiani, Albano e Montemagno, mentre per i draghetti Scalise e Ferrario per il definivio 4-2. La doppietta di Franchini e la singola di Sanvito spingono alla vittoria il Bogliasco che batte 3-2 l'Athletic Club Liberi, a segno con Morra e Staltari. Chiude la giornata il pareggio a reti bianche tra l'Arci Pianazze e la Tarros Sarzanese.



Risultati prima giornata

Samamrgheritese – Molassana Boero 2-5

Arci Pianazze – Tarros Sarzanese 0-0

Lavagnese – Goliardicapolis 1-4

Don Bosco Spezia Calcio – Rivasamba 1-3

Ligorna – Angelo Baiardo 4-2

Bogliasco – Athletic Club Liberi 3-2



Classifica: Molassana Boero, Goliardicapolis, Ligorna, Rivasamba, Bogliasco 3; Arci Pianazze, Tarros Sarzanese 1; Athletic Club Liberi, Angelo Baiardo, Don Bosco Spezia Calcio, Sammargheritese e Lavagnese 0.



A cura di Juri Lertora