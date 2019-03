Under 17 Regionale, la Tarros Sarzanese centra la qualificazione

I rossoneri di De Biasi battono 3-1 il Ligorna e strappano il pass per la fase finale regionale. Colpo grosso del Magra Azzurri che batte l'ex capolista Goliardicapolis. Pareggia l'Arci Pianazze.

La Spezia - E' tempo di gloria per la Tarros Sarzanese che conquista con due giornate di anticipo la qualificazione alla fase finale regionale riservata alla categoria degli Under 17 battendo per 3-1 il quotato Ligorna grazie ai gol di Micheli, Sarti e Meta. Il big match giocato in terra genovese è stato un concentrato di emozioni. La faccia più bella del calcio è l'esultanza di questi ragazzi che non si sono dati ma per vinti, una squadra che con china mai la testa ed ha tanto cuore, proprio come vuole mister De Biasi e del fido Balderi. Quindi, la Tarros Sarzanese entra nel gruppo delle migliori otto formazioni regionali per il secondo anno consecutivo, a conferma che il “progetto” di confermare gran parte della rosa della scorsa stagione ha funzionato e dato i frutti sperati da Oreste Petrucci, responsabile del settore giovanile rossonero. Ma la ventesima giornata ha regalato anche la vetta della classifica ai rossoneri. Una vetta conquistata anche grazie al colpo di giornata piazzato dal sorprendente Magra Azzurri che al Corea ha battuto 2-1 l'ex capolista Goliardicapolis grazie alla doppietta realizzata da un superbo Parra. Si conferma quarta forza del campionato la formazione del Rivasamba che batte nettamente il Don Bosco Spezia Calcio e allunga dall'Arci Pianazze che allo Scopsi, proprio quartier generale, non va oltre lo zero a zero contro la Lavagnase. Un pareggio che complica i sogni di qualificazione per i granata. Grazie alla vittoria per 2-1 sulla Sammargheritese sale al settimo posto la James, mentre il Golfo Paradisoproreccocamogliavegno passa al 25 Aprile di Genova contro l'ANPi Casassa. Prossimo turno - ANPI Casassa – Arci Pianazze, Don Bosco Spezia Calcio – Magra Azzurri, Golfo Paradiso PRCA – Ligorna, Goliardicapolis – James, Lavagnese – Rivasamba, Tarros Sarzanese – Sammargheritese.



Risultati 20a giornata

ANPI Casassa – Golfo Paradiso PRCA 1-2

Arci Pianazze – Lavagnese 0-0

James – Sammargheritese 2-1

Ligorna – Tarros Sarzanese 1-3

Magra Azzurri – Goliardicapolis 2-1

Rivasamba – Don Bosco Spezia Calcio 6-0



Classifica: Tarros Sarzanese 45; Goliardicapolis 44; Ligorna 43; Rivasamba 39; Arci Pianazze 36; Lavagnese 29; James 25; Sammargheritese 23; ANPI Casassa 20; Magra Azzurri 19; Golfo Paradisoproreccocamogliavegno 16; Don Bosco Spezia Calcio 2.