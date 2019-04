Under 17 Regionale, la Goliardicapolis è la nuova capolista

I genovesi di Ferri battono la James e, complice il passo falso della Tarros Sarzanese contro la Samamrgheritese, passano al comando della classifica. Si riscatta il Ligorna, mentre vince il Rivasamba.

La Spezia - Quando manca solamente una giornata alla fine della stagione regolamentare, la Goliardicapolis sale al comando delle classifica del campionato regionale Under 17. I ragazzi di Ferri, infatti, battono nettamente la James grazie al gol di Durand, Arrò e Rissolio e approfittano immediatamente del passo falso della Tarros Sarzaese che al Berghini, dove a segno ci vanno Sarti e Salvatici, non va oltre il pareggio contro la Sammargheritese. Le reti di Arvigo, Cuneo e Cortese regalano la vittoria al Ligorna che sbanca il San Rocco di Recco e aggancia al secondo posto la Tarros Sarzanese di Alessandro De Biasi, mentre si conferma al quarto posto, e quindi strappa il pass definitivo per la fase finale regionale, la formazione del Rivasamba. I calafati di Ghio, infatti, battono di misura la Lavagnese grazie alla rete di Sturia che elimina dalla corsa l'Arci Pianazze di Piccoli che, nonostante la doppietta di Centi, non va oltre il pareggio contro l'Anpi Casassa, quest'ultima a segno con Parodi e Mendola. Chiude la giornata la prima vittoria di questo campionato del Don Bosco Spezia Calcio che al Cimma batte 5-1 il Magra Azzurri grazie ai gol di Maresca, Fornaciari, Galanti, Massini e De Angelis, mentre per i blues di Rovani la rete della bandiera porta la firma di Zironi. Prossimo turno - Arci Pianazze – Golfo Paradisoproreccocamogliavegno; James – Lavagnese; Ligorna – Goliardicapolis; Magra Azzurri – ANPI Casassa; Rivasamba – Tarros Sarzamese; Samamrgheritese – Don Bosco Spezia Calcio.



Risultati 21a giornata

Anpi Casassa – Arci Pianazze 2-2

Don Bosco Spezia Calcio – Magra Azzurri 5-1

Golfo Paradiso PRCA – ligorna 0-3

Goliardicapolis – James 3-0

Lavagnese – Rivasamba 0-1

Tarros Sarzanese – Sammargheritese 1-1



Classifica: Goliardicapolis 47; Ligorna, Tarros Sarzanese 46; Rivasamba 42; Arci Pianazze 37; Lavagnese 29; James 25; Samamrgheritese 24; Anpi Casassa 21; Magra Azzurri 19; Golfo Paradisoproreccocamogliavegno 16; Don Bosco Spezia Calcio 5.