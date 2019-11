Under 17 Regionale, il Rivasamba resta al vertice della classifica

Resta in scia il Molassana Boero, che però ha una partita in meno, mentre rallentano Tarros Sarzanese e Bogliasco. Sale la Goliardicapolis che ne fa sei al Don Bosco Spezia Calcio. Primi tre punti per la Lavagnese in casa dell'Arci Pianazze.

La Spezia - La quarta giornata del campionato regionale Under 17 sorride al Rivasamba di mister Ghio che grazie alle reti di Sala e Baroni Fi. sbanca il “Broccardi” di Santa Margherita Ligure battendo all'inglese la Sammargheritese. Distaccata di un solo punto dalla capolista, ma con una partita da recuperare, troviamo il Molassana Boero di Santeusanio che conquista l'atteso big match di giornata contro il Ligorna grazie alla doppietta di Laudari e alle singole di Dellepiane e Ricciardulli. Per gli ospiti a rete Raja, Spatari e Foriani per il definitivo 4-3. Rallentano la propria corsa le formazioni della Tarros Sarzanese e del Bogliasco, che ricordiamo deve recuperare una partita, che al “Berghini” pareggiano 1-1 grazie alla rete del rossonero Tartarini, abile a realizzare un calcio di rigore, e Olivieri. Si divino la posta in palio anche le formazioni dell'Athletic Club Liberi e dell'Angelo Baiardo, dove in rete vanno Alaia e Ferrario per gli ospiti, mentre sale in classifica la Goliardicapolis che ne rifila sei al Don Bosco Spezia Calcio grazie alla doppietta di Marzi e alle singole di Ndiaye, De Giorgi, Salvini e Filippone. Per i salesiani di Ravecca Pirina, De Nicola e Muratti per il definitivo 6-3. Chiude la giornata la prima vittoria stagionale della Lavagnese che passo allo “Scopsi” con Vatteroni e Modica, mentre per i granata dell'Arci Pianazze a rete ci va Cardovilli.





Molassana Boero – Ligorna 4-3

Athletic Club Liberi – Angelo Baiardo 1-1

Arci Pianazze – Lavaganese 1-2

Tarros Sarzanese – Bogliasco 1-1

Goliardicapolis – Don Bosco Spezia Calcio 6-3

Sammargheritese – Rivasamba 0-2

Classifica: Rivasamba 10; Molassana Boero (*), Ligorna 9; Tarros Sarzanese 8; Goliardicapolis 7; Bogliasco (*), Angelo Baiardo 5; Sammargheritese, Lavaganese 4; Athletic club Liberi 2; Arci Opianazze e Don Bosco Spezia Calcio 1.

*: Una partita da recuperare