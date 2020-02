Under 17 Regionale, il Ligorna ed il Bogliasco restano al comando

La Spezia - La quindicesima giornata del campionato regionale Under 17 è andato in archivio senza grosse sorprese. Bogliasco e Ligorna, infatti, restano saldamente al comando della classifica dopo le vittorie conquistate contro Tarros Sarzanese e Molassana Boero. Il Ligorna ha la meglio del Molassana Boero grazie alla doppietta di Raja e alle singole di Viola e Spatari, mentre il Bogliasco batte di misura la Tarros Sarzanese grazie a Piazza e Sanvito. La doppietta di Durante spinge alla vittoria il Rivasamba che davanti al proprio pubblico cala il poker alla Sammargheritese, mentre la Goliardicapolis non va oltre il pareggio con un mai domo don Bosco Spezia Calcio. Al Cimma, infatti, sono i genovesi ad andare sul doppio vantaggio grazie a Gueye e marzi ma le reti di Pirina e del solito Napoletano ristabiliscono la definitiva parità. Le reti di Giordano, Fraguglia e Navanzino ribaltano il momentaneo vantaggio degli ospiti arrivato grazie alla rete di Aiala e regalano la vittoria all'Angelo Baiardo che batte 3-1 l'Athletic Club Liberi. Nonostante la doppietta del solito Marinalli, l'Arci Pianazze, non va oltre il pareggio contro la Lavagnese. Al Riboli, sono decisive le reti bianconere di Mazza, autore di una doppietta, e Zerega, mentre per gli spezzini Cardovilli e, come detto in precedenza, la doppietta di Marinelli



Risultati 15a giornata

Ligorna – Molassana Boero 4-3

Lavagnese – Arci Pianazze 3-3

Don Bosco Spezia Calcio – Goliardicapolis 2-2

Angelo Baiardo – Athletic Club Liberi 3-1

Rivasamba – Sammargheritese 4-2

Bogliasco – Tarros Sarzanese 2-1



Classifica: Ligorna e Bogliasco 31; Rivasamba 27; Goliardicapolis 26; Tarros Sarzanese 23; Molassana Boero 22; Angelo Baiardo e Athletic Club Liberi 20; Don Bosco Spezia Calcio 16; Lavagnese 14; Arci Pianazze 11; Sammargheritese 6.