Under 17 Regionale, il Bogliasco aggancia il Ligorna

La Spezia - La quattordicesima giornata del campionato regionale Under 17 sorride alla formazione del bogliasco che aggancia il Ligorna al primo posto. I bianco rossi, infatti, pareggiano sul campo del Molassana Boero, dove in rete ci sono andati Ricciardulli, Laudari, Verdoia e Piazza, e approfittano della pirotecnica sconfitta subita dal Ligorna. Al “San Desiderio” a far festa è la Goliardicapolis che manda ko la capolista grazie alla doppietta di marzi e alle singole di Ranasinghe, Cerrutti, Salvini, Der Giorgi e Filipppone, mentre per gli ospiti le due reti le mettono a segno Viola e Raja. Il Rivasamba si conferma al quarto posto, quindi in piena zona qualificazione alla fase finale regionale di categoria, grazie alla settima vittoria stagionale conquistata sul campo dell'Angelo Baiardo. Allo “Strinati”, sono decisive le reti di Padi, Podda, Falcone e Pale, mentre per i draghetti Delucchi e Fraguglia per il definitivo 4-2. Ad una sola lunghezze dalla formazione calafata, troviamo la compagine spezzina della Tarros Sarzanese che grazie alla doppietta di Dumani, oltre alle singole di Lertola e Guzzoni, batte 4-2 la Lavagnese, quest'ultima a segno con Siddi e Mazza. Le reti di Baccini, Mora e Ricciardi trascinano alla vittoria l'Athletic club Liberi contro il Don Bosco Spezia Calcio, mentre un super Marianelli, autore di ben cinque reti, porta alla vittoria l'Arci Pianazze contro la Sammargheritese.



Risultati 14a giornata

Arci Pianazze – Sammargheritese 7-3

Athletic Club Liberi – Don Bosco Spezia Calcio 3-1

Tarros Sarzanese – Lavagnese 4-2

Molassana Boero – Bogliasco 2-2

Angelo Baiardo – Rivasamba 2-4

Goliardicapolis – Ligorna 7-3



Classifica: Ligorna e Bogliasco 28; Goliardicapolis 25; Rivasamba 24; Tarros Sarzanese 23; Molassana Boero 22; Athletic Club Liberi 20; Angelo Baiardo 17; Don Bosco Spezia Calcio 15; Lavagnese 13; Arci Pianazze 10; Sammargheritese 6.