Under 17 Regionale, continua il testa a testa tra Ligorna e Bogliasco

La Spezia - Resta tutto invariato al vertice della classifica del campionato regionale Under 17, giunto alla sedicesima giornata. Ligorna, Bogliasco e Goliardicapolis, infatti, vincono, mentre il Rivasamba perde il big match di giornata contro l'Athletic Club Liberi, che aggancia in classifica la Tarros Sarzanese. Vince il Molassana Boero.



Il punto - Al Bogliasco basta la rete di Olivieri per sconfiggere l'Arci Pianazze, mentre il Ligrona sbanca il “Berghini” di Sarzana grazie alle reti di Raja, autore di una doppietta, e Novaresi che firmano il definitivo 3-1 contro la Tarros Sarznese, quest'ultima segno con Tartarini. La Goliardicapolis si conferma al terzo posto grazie alla vittoria conquistata contro l'Angelo Baiardo. Al “San Desiderio”, è decisiva la tripletta di Ranasinghe e la singola di marzi per il definitivo poker. La doppietta di Alaia e la singola di Baccini regalano la vittoria all'Athletic Club Liberi che davanti al proprio pubblico batte 3-2 il Rivasamba, a segno con Tuvo e Pala. Grazie alla sconfitta subita dai calafati, il Molassana Boero, accorcia in classifica complice la vittoria conquistata contro il Don Bosco Spezia Calcio. Al “Boero”, sono decisive le reti di Papa Diene, Ricciardulli e Laudari, mentre per i salesiani la rete della bandiera l firma Pirina. Terza vittoria stagionale per la Sammargheritese, fanalino di coda del campionato, che al “Broccardi” cala il tris alla Lavagnese con Ferreccio, Saliu e Peragalo.





Risultati 16a giornata

Arci Pianazze – Bogliasco 0-1

Athletic Club Liberi – Rivasamba 3-2

Goliardicapolis – Angelo Baiardo 4-0

Molassana Boero – Don Bosco 3-1

Sammargheritese – Lavagnese 3-0

Tarros Sarzanese – Ligorna 1-3



Classifica: Ligorna e Bogliasco 34; Goliardicapolis 29; Rivasamba 28; Molassana Boero 25; Tarros Sarzanese e Athletic Club Liberi 23; Angelo Baiardo 20; Don Bosco Spezia Calcio 16; Lavagnese 14; Arci Pianazze 12; Sammargheritese 9