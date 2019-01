Under 17 Provinciale, vincono le big

Continua il duello tra Valdivara 5 Terre, Tarros Sarzanese e Colli Ortonovo. Un super Pagano trascina alla vittoria il Levanto Calcio. Bene il Real fieschi con la coppia Ramella – Biancardi.

La Spezia- Dopo la nona giornata continua la lotta al vertice della classifica tra il Valdivara 5 Terre, Tarros Sarzanese e Colli Ortonovo, che conquista l'atteso big match contro la Lavagnese, mentre non demorde il Real Fieschi che batte il Borgo Foce Magra A.F e resta attaccato al treno delle big spezzine.

La copertina di giornata, la nona stagionale, va al calciatore del Levanto Calcio Pagano, autore di un poker di reti decisivo nella vittoria dei rivieraschi contro il Club Levante. Nota di merito anche per Ramella del Real Fieschi, a segno con una tripletta, Nari del Colli Ortonovo, Maurelli e Lenzi della Tarros Sarzanese, tutti a segno con una doppietta.

Vincono le big - Nona giornata all'insegna del big match tra il Colli Ortonovo e la Lavagnese, dove ad avere la meglio sono gli spezzini grazie alla doppietta messa a segno da Nari. Alla vittoria dei ragazzi di mister Conti rispondono prontamente le formazione del Valdivara 5 Terre e della Tarros Sarzanese. I bianco azzurri di Matteo Priamo, ex di turno, hanno la meglio sul Canaletto Sepor grazie alle reti di Galli e Vigna, per i canarini di Bassi a segno ci va Ardito, mentre i rossoneri di Lucchenelli ne rifilano sette al Mamas Giovani. Al “Pieroni”, quartier generale dei torelli di mister Di Bernardo, vanno a segno Maurelli e Lenzi con una doppietta, oltre alle singole di Campoli, Maenza e Paganini. Distaccata di due lunghezze dal terzetto di testa, troviamo la formazione del Real Fieschi che grazie alla tripletta di Ramella e alla doppietta di Biancardi batte 5-0 il Borgo Foce Magra A.F. Una sfortunata autorete del rossonero Bertoncini regala la vittoria alla Santerenzina contro il Ceparana Calcio, fanalino di coda del campionato, mentre festeggia la seconda vittoria stagionale la formazione rivierasca del Levanto Calcio. Al Raso Scaramuccia, infatti, i bianco azzurri di Baldassare hanno la meglio del Club Levante grazie alle reti di Bighetti, autore di una doppietta, e Pagano,a segno con quattro reti che gli valgono la palma come miglior realizzatore di giornata. Prossimo turno - Fari puntati sul Berghini di Sarzana dove i rossoneri di Lucchinelli attendono l'arrivo della formazione del Colli Ortonovo per l'atteso big match della decima giornata. Molto interessante anche la sfida del Colombo dove il Valdivara 5 Terre attende il Real Fieschi. Di seguito gli altri incontri: Borgo Foce Magra A.F – Mamas Giovani; Canaletto Sepor – Levanto Calcio, Club Levante – Ceparana Calcio, Santerenzina – Lavagnese.



Risultati 9° giornata

Ceparana – Santerenzina 0-1

Colli Ortonovo – Lavagnese 2-0

Levanto Calcio – Club Levante 6-0

Mamas Giovani – Tarros Sarzanese 0-7

Real Fieschi – Borgo Foce Magra A.F 5-0

Valdivara 5 Terre – Canaletto Sepor 2-1

Classifica: Valdivara 5 Terre, Tarros Sarzanese, Colli Ortonovo 24; Real Fieschi 22; Lavagnese 18; Canaletto Sepor 13; Santerenzina 11; Levanto 9; Borgo Foce Magra A.F, Club Levante 4; Mamas Giovani 3; Ceparana Calcio 1