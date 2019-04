Under 17 Provinciale, un super Zappelli salva il Valdivara 5 Terre

L'atteso big match tra il Real Fieschi ed il Valdivara 5 Terre termina in parità anche grazie alle parate del giovane portiere. Pari anche tra Colli Ortonovo e Tarros Sarzanese, mentre dilagano ele formazioni della Lavagnese e del Ceparana. Bene il L

La Spezia - Secondo pareggio stagionale per il Valdivara 5 Terre, che ricordiamo già da diverse settimane si è laureato campione provinciale, mentre pareggia anche il Colli Ortonovo contro la Tarros Sarzanese. Manita della Lavagnese, mentre il Levanto batte il Canaletto Sepor.



La copertina di giornata va all'estremo difensore Leonardo Zappelli del Valdivara 5 Terre le cui parate sono state decisive al fine del risultato ottenuto dai bianco azzurri di Priano contro un grande Real Fieschi, che alla fine forse avrebbe meritato qualcosina in più.



Il punto della ventunesima giornata - Con il titolo di campione provinciale già cucito sul petto, il Valdivara 5 Terre tira un po' il fiato e pareggia la seconda partita stagionale. Infatti, dopo il pareggio nel turno precedente contro il Canaletto Sepor, i bianco azzurri di Priano impattano zero a zero nell'atteso big match contro il Real Fieschi, che va a sbattere sulle strepitose parate del portiere Zappelli. Un pareggio che mantiene in testa la compagine spezzina. Anche l'altro big match di giornata, ovvero Colli Ortonovo – Tarros Sarzanese, termina in parità grazie alle reti di Nari e Catena, il quale salva la compagine rossonera allenata da Lucchinelli. Le reti di Chiriches, Vattuone, Profumo, Nicchia e Mazza regalano la vittoria alla Lavagnese che al Riboli rifila un manita alla Santerenzina di mister Ferrari, mentre il Levanto batte a domicilio il Canaletto Sepor. Al Raso Scaramuccia, quartier generale dei rivieraschi di mister Baldassare, sono decisivi i gol di Ruvo, Bighetti, e Baldisser, che ribaltano il momentaneo vantaggio canarino arrivato grazie a Domenichelli. Poker casalingo del Ceparana che al Cipriano Incerti batte il Club Levante grazie alle sigilli di Poli, Liguori, Gilardi e Angelini. Chiude la giornata la vittoria esterna del Borgo Foce Magra A.F che batte di misura il Mamas, fanalino di coda.



Prossimo turno, in programma il 27 e 27 aprile: Borgo Foce Magra A.F – Levanto, Canaletto Sepor – Real Fieschi, Club Levante – Mamas, Santerenzina – Colli Ortonovo, Tarros Sarzanese – Ceparana, Valdivara 5 Terre – Lavagnese.



Risultati 21a giornata

Ceparana – Club Levante 4-0

Colli Ortonovo – Tarros Sarzanese 1-1

Lavagnese – Santerenzina 5-0

Levanto – Canaletto Sepor 3-1

Mamas – Borgo Foce Magra A.F 0-1

Real Fieschi – Valdivara 5 Terre 0-0



Classifica: Valdivara 5 Terre 53; Real Fieschi 52; Tarros Sarzanese, Colli Ortonovo 45; Lavagnese 40; Levanto 33; Canaletto Sepor 27; Santerenzina 19; Borgo Foce Magra A.F 15; Ceparana 14; Club Levante 8; Mamas 4.