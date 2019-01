Under 17 Provinciale, in quattro al comando

L'inaspettato scivolone interno della Tarros Sarzanese, regala l'aggancio in classifica delle formazioni del Valdivara 5 Terre, colli Ortonovo e del Real Fieschi

La Spezia - Dopo la sosta natalizia ha ripreso il via il campionato provinciale riservato alla categoria degli Under 17. Tanti i tempi da affrontare e lo facciamo con la consueta rubrica dedicata al campionato organizzato dalla Delegazione Provinciale di La Spezia. L'inizio del nuovo anno ha regalato subito una sorpresa con l'inaspettata sconfitta interna della Tarros Sarzanese, che viene agganciata in classifica dalle formazioni del Valdivara 5 Terre, Colli Ortonovo e Real Fieschi.

La copertina di giornata, l'ottava stagionale, va ai calciatori Simoncini del Valdivara 5 Terre, Ramella del Real Fieschi, Ferrerira del Levanto, Nari e Rouched, entrambi della formazione del Colli Ortonovo, tutti a segno con una doppietta nei rispettivi incontri.

Il Real Fieschi mette a segno il colpo di giornata andando a sbancare il difficile campo della Tarros Sarzanese. Al Berghini, infatti, sono decisive le reti messe a segno da Ramella, autore di una doppietta, e Scibola che fissano il definitivo 3-1. Per i rossoneri di Lucchinelli, alla prima sconfitta stagionale dopo sette vittorie consecutive, a segno ci va Paganini. Rispettano i favori della vigilia le formazione del Valdivara 5 Terre e del Colli Ortonovo, che rispettivamente centrano la vittoria contro le formazione del Club Levante e del Mamas Giovani. Al Pieroni, quartier generale del Club Levante, sono decisive le reti di Simoncini, a segno con una doppietta, Cozzani, Galli, Angeli e Vigna, mentre al Comunale di Castlenuovo Magra a segno ci vanno Nari e Rouched, entrambi autori di una doppietta, e Bifani per il definitiva manita orange. Le reti di Zerega, Mazza e Coku regalano la vittoria alla Lavagnese che al Riboli batte il Ceparana Calcio, fanalino di coda del campionato, mentre le reti realizzate da Ricci e Barabino firmano il pareggio tra il Borgo Foce Magra A.F ed il Canaletto Sepor. Chiude la giornata il pareggio per 2-2 tra la Santerenzina ed il Levanto Calcio. Al Falconara sono decisive le reti di Scarafile e Busoni i quali rispondo alla doppietta realizzata da Ferrerira. Prossimo turno: Ceparana – Santerenzina; Colli Ortonovo – Lavagnese; Levanto – Club Levante; Mamas Giovani – Tarros Sarzanese; Real Fieschi – Borgo Foce Magra A.F; Valdivara 5 Terre – Canaletto Sepor.



Risultati ottava giornata

Borgo Foce Magra A.F – Canaletto Sepor 1-1

Club Levante – Valdivara 5 Terre 0-6

Colli Ortonovo – Mamas Giovani 5-0

Lavagnese – Ceparana 3-0

Santerenzina – Levanto 2-2

Tarros Sarzanese – Real Fieschi 1-3



Classifica: Tarros Sarzanese, Colli Ortonovo, Real Fieschi, Valdivara 5 Terre 21; Lavagnese 18; Canaletto Sepor 13; Santerenzina 8; Levanto 6; Borgo Foce Magra A.F, Club Levante 4; Mamas Giovani 3; Ceparana 1.