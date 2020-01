Under 17 Provinciale, il Colli Ortonovo si porta nuovamente al comando

La Spezia- Si fa sempre più avvincente il duello tra il Colli Ortonovo ed il Valdivara 5 Terre. La tripletta del solito Petrolo, oltre alle singole di Ciancianaini, Micheloni e Riga, regala la vittoria al Colli Ortonovo di mister Palagi che al “Comunale” di Castlenuovo Magra batte nettamente il Mamas Giovani e balza solitaria al comando della classifica del campionato provinciale Under 17, giunto alla nona giornata. E' rotonda anche la vittoria del Valdivara 5 Terre che al “Colombo” cala il poker alla Santerenzina B grazie alla doppietta di Righetti e alle singole di Podenzana e Giarelli. Una vittoria che però non porta punti in classifica per il sodalizio di Beverino che scivola al secondo posto. Le reti di Biloni, abile a trasformare un calcio di rigore, e Touil firmano il pareggio tra il Canaletto Sepor ed il Ceparana Calcio, mentre sale in classifica la Santerenzina. Al “Falconara”, i verdi di Santerenzo battono 2-1 l'Arci Pianazze grazie alle reti di Bilotti e Vinchesi, con nel mezzo il momentaneo pareggio firmato da Marianelli. Il colpo di giornata lo firma il Luni Calcio che sbanca l'Andersen di Sestri levante grazie a Bettoni e Anida, mentre Stefanini e Crovara sono decisivi nella vittoria del Magra Azzurri contro la formazione del Mamas Giovani B. Chiude la giornata il pareggio per 1-1 tra il Luni Calcio B ed il Canaletto Sepor B.



Risultati 9a giornata

Colli Ortonovo – Mamas Giovani 6-0

Canaletto Sepor – Ceparana 1-1

Luni Calcio B – Canaletto Sepor B 1-1

Mamas Giovani B – Magra Azzurri 0-2

Rivasamba – Luni Calcio 1-2

Santerenzina – Arci Pianazze 2-1

Valdivara 5 Terre – Santerenzina B 4-1



Classifica: Colli Ortonovo 18; Valdivara 5 Terre 15; Canaletto Sepor e Santerenzina 10; Rivasamba e Luni Calcio 9; Ceparana 7; Arci Pianazze 6; Mamas Giovani 3; Magra Azzurri 1.