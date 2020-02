Under 17 Provinciale, il Colli Ortonovo passa nuovamente al comando

La Spezia - Si fa sempre più avvincente il campionato provinciale Under 17, giunto alla dodicesima giornata, grazie al nuovo sorpasso in classifica del Colli Ortonovo ai danni del Valdivara 5 Terre. Gli “orange” di mister Palagi, infatti, vincono contro il Rivasamba che, passato in vantaggio con Cassese, si fa rimontare dalle reti Baudoni, Borghetti e del solito Petrolo per il definitivo 3-1. La rete di Sacchi regala la vittoria al Luni Calcio B che mette a segno il colpo di giornata mandando ko nientemeno che il Valdivara 5 Terre di mister Ricciardi. La rete di Forasassi regala la vittoria al Canaletto Sepor, terza forza del campionato a meno 5 punti dalla vetta della classifica, contro la Santerenzina B. il Luni Calcio si conferma al quarto posto grazie alla vittoria centrata allo Scopsi contro l'Arci Pianazze. Vittoria arrivata grazie alla doppietta di Corsi, mentre per i granata in rete ci va il giovane Prina. Vittoria esterna del Ceparana che passa al Comunale di Ponzano Magra rifilando un due a zero al Magra Azzurri grazie ai gol di Ridolfi e Debrazzi. Il derby del Pieroni va alla formazione A del Mamas Giovani che batte i “fratelli” con le reti di Ludovico e Pulciani, con nel mezzo il momentano pareggio firmato da Berni. Le reti di Vinchesi, Bilotti e Bartoletti fanno felice la Santerenzina che batte 3-2 il Canaletto Sepor B, quest'ultimo a segno con Tamba e Carnovale..



Risultati 12a giornata

Arci Pianazze – Luni Calcio 1-2

Canaletto Sepor B – Santerenzina 2-3

Colli Ortonovo – Rivasamba 3-1

Luni calcio B – Valdivara 5 Terre 1-0

Magra Azzurri – Ceparana 0-2

Mamas Giovani – Mamas Giovani B 2-1

Santerenzina B – Canaletto Sepor 0-1



Classifica: Colli Ortonovo 21; Valdivara 5 terre 18; Canaletto Sepor 16; Luni Calcio 15; Ceparana Calcio 13; Rivasamba 12; Santerenzina 11; Arci Pianazze 6; Mamas Giovani 4; Magra Azzurri 1.