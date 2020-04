Under 17 Provinciale, i numeri della stagione

La Spezia - Oggi è la volta del campionato provinciale Under 17, un campionato anomalo anche in virtù della presenza delle formazioni B, che ricordo non fanno classifica, n mentre non partecipano al titolo le formazioni del Rivasamba e dell’Arci Pianazze. Quindi si giocano le possibilità di laurearsi campione provinciale solamente 8 formazioni delle 14 iscritte.



Duello a due - Anche in questo campionato la corsa verso lo scettro di campione provinciale di categoria è a due con Valdivara 5 Terre e Colli Ortonovo al comando, anche se gli orange di Matteo Palagi hanno dalla loro lo scontro diretto, con 24 punti. Distaccato di ben 5 lunghezze troviamo la formazione del Canaletto Sepor, mentre al quarto posto c’è il Ceparana Calcio con 17 punti.



I numeri del campionato - Il miglior attacco del campionato è quello del Valdivara 5 Terre di Fabrizio Ricciardi con 40 reti inseguito dalla coppi formata dal Colli Ortonovo e dal Canaletto Sepor con 36 reti. La difesa meno battuta è quella del Colli Ortonovo con 11 reti, al secondo posto troviamo il Ceparana Calcio con 12, mentre chiude il podio il Valdivara 5 Terre con 13 reti. Il peggior attacco del campionato è quello del Magra Azzurri con solamente 7 reti, mentre la peggior difesa è quella del Mamas Giovani con 46 reti incassate.



La classifica marcatori - Al comando di questa speciale classifica troviamo Biloni del Canaletto Sepor con 23 reti inseguito da Petroli del Colli Ortonovo con 19 reti, mentre chiude il podio Podenzana del Valdivara 5 Terre con 15 reti.



Classifica ufficiale - Colli Ortonovo e Valdivara 5 Terre 24; Canaletto Sepor 19; Ceparana Calcio 17; Luni Calcio 15; Santerenzina 14; Rivasamba 13; Arci Pianazze 11; Mamas Giovani 4; Magra Azzurri 1.



Classifica non ufficiale- Canaletto Sepor 37; Colli Ortonovo 33; Valdivara 5 Terre 31; Canaletto Sepor B 29; Santerenzina B 25; Santerenzina 24; Arci Pianazze 23; Ceparana Calcio 22; Luni Calcio 21; Rivasamba 18; Luni Calcio B 14; Mamas Giovani 8; Magra Azzurri 4; Mamas Giovani B 0.