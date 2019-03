Under 17 Provinciale, Valdivara 5 Terre di Priano ad un passo dal titolo

Non demorde il Colli Ortonovo, mentre si confermano le formazioni del Real Fieschi e della Tarros Sarzanese. Copertina di giornata per Ramella del Real Fieschi.

La Spezia - Il Valdivara 5 Terre rifila un poker al Borgo Foce Magra A.F e si avvicina sempre più alla conquista del titolo provinciale. Non demorde il Colli Ortonovo che rifila una manita al Ceparana Calcio, mentre si confermano le formazioni del Real Fieschi e Tarros Sarzanes, rispettivamente seconda e terza forma del campionato.



La copertina di giornata è per Ramella del Real Fieschi autore di un poker personale di reti. Note di merito per Nari del Colli Ortonovo, Bollero della Santerenzina, Bertonati del Valdivara 5 Terre e Biancardi del Real Fieschi, tutti a segno con una doppietta.



Il punto sul campionato - I bianco azzurri di Matteo Priano rispettano i favori della vigilia e battono nettamente il Borgo Foce Magra A.F grazie alla reti di Bertonati, autore di una doppietta, Vigna e Lorenzini. Non demorde il Colli Ortonovo che al Comunale di Castlenuovo Magra batte 5-1 il Ceparana grazie ai gol di Nari, autore di una doppietta, Pasquinelli, Bragazzi e Ambrosini. Si confermano le formazioni del Real Fieschi e della Tarros Sarzanese, che ricordiamo partecipano al campionato come formazioni che non concorrono al titolo. I bianco azzurri sbancano il Pieroni della Spezia grazie alle reti di Ramella, a segno con un poker di reti che gli vale la palma come miglior realizzatore di giornata, Biancardi, a segno con una doppietta, Linale e Savino per il definitivo 8-0 contro il Club Levante. E' netta anche la vittoria dei rossoneri di Lucchinelli che al Berghini calano il poker al Levanto con i gol realizzati da Landi, Dumani, Giannarelli e Fazio. La doppietta di Bollero, oltre alla singola di Duarte, regala la vittoria alla Santerenzina che batte 3-1 il Mamas, fanalino di coda del campionato. Rinviata a giovedì 4 aprile la sfida tra la Lavagnese ed il Canaletto Sepor. Prossimo turno: Canaletto Sepor – Borgo Foce Magra A.F. Ceparana – lavagnese, Levanto – Santerenzina, Mamas – Colli Ortonovo, Real Fieschi – Tarros Sarzanese, Valdivara 5 Terre – Club Levante.



Risultati 18esima giornata

Borgo Foce Magra A.F – Valdivara 5 Terre 0-4

Club Levante – Real Fieschi 0-8

Colli Ortonovo – Ceparana 5-1

Lavagnese – Canaletto Sepor rinviata al 04/04/19

Santerenzina – Mamas 3-1

Tarros Sarzanese – Levanto 4-1



Classifica: Valdivara 5 Terre 49; Real Fieschi 46; Tarros Sarzanese 44; Colli Ortonovo 38; Lavagnese (*) 34; Canaletto Sepor (*) 26; Levanto 24; Santerenzina 19; Borgo Foce Magra A.F 9; Ceparana, Club Levante 8; Mamas 4.