Under 17, Landi fa volare la Tarros Sarzanese che batte il Canaletto Sepor

Inizia con una vittoria di prestigio l'avventura di mister Lucchinelli sulla panchina della Tarros Sarzanes, mentre non demordono le formazioni del Colli Ortonovo e del Valdivara 5 Terre. In coda vince il Borgo Foce Magra A.F.

La Spezia - Va in archivio la sesta giornata del campionato provinciale riservato alla categoria degli Under 17, e va in archivio senza grosse novità di classifica, ad eccezione della formazione del Colli Ortonovo che ha conquistato l'atteso big match di giornata contro il Real Fieschi che vale il momentaneo secondo posto in classifica, insieme al Valdivara 5 Terre, della formazione “Orange”. Davanti continua il momento positivo della Tarros Sarzanese, mentre nei quartieri bassi della classifica spicca la vittoria, la prima di questo campionato, del Borgo Foce Magra A.F che sbanca il campo del Club Levante.



La copertina, la sesta stagionale, va ai calciatori Allu della Lavagnese e Pagano del Levanto Calcio, entrambi a segno con le uniche due doppiette di giornata. Doppiette che hanno portato tre punti alla compagine bianconera, che ha battuto nettamente il Mamas Giovani, ed un punto alla compagine rivierasca conquistato sul campo del Cipriano Incerti di Ceparana.



il punto sulla sesta giornata - Inizia nei migliore dei modi il cammino di mister Lucchinelli sulla panchina della Tarros Sarzanese. Infatti, i rossoneri centrano la sesta vittoria consecutiva grazie alla rete del giovane Landi che manda ko il Canaletto Sepor. Distaccati di tre lunghezze dalla formazione rossonera, troviamo un gruppetto di formazioni composto dal Colli Ortonovo e dal Valdivara 5 Terre. Gli “Orange”, come detto in apertura, conquistano l'atteso big match contro il Real Fieschi grazie alle reti di Molinari e Cinquanta, mentre i bianco azzurri di Priano battono in rimonta la Santerenzina. Al Falconara, infatti, sono i verdi a passare in doppio vantaggio grazie alle reti di Rebuati e Gabrielli ma la reazione dei ragazzi di Priano, arrivata nella seconda frazione di gara, è veemente grazie alle reti di Galli, Lorenzini, Vigna e Morasso che firmano il definitivo 4-2. Grazie alla vittoria conquistata contro il Mamas Giovani, vittoria arrivata grazie alla doppietta di Allu e alle singole di Leonardi, Xhindi e Mazza, si conferma al quinto posto la Lavagnese. Nonostante la doppietta realizzata da Pagano, il Levanto Calcio non va oltre il 2-2 contro il Ceparana Calcio, quest'ultimo a segno con Andreoli e Bosco, mentre centra la prima affermazione di questo campionato la formazione del Borgo Foce Magra A.F, che grazie alle reti di Musca e Sahidul batte 2-1 il Club Levante. Prossimo turno: Canaletto Sepor – Lavagnese; Ceparana – Colli Ortonovo; Levanto – Tarros Sarzanese; Mamas Giovani – Santerenzina; Real Fieschi – Club Levante; Valdivara 5 Terre – Borgo Foce Magra A.F.



Risultati 6a giornata

Ceparana – Levanto 2-2

Club Levante – Borgo Foce Magra A.F 2-1

Colli Ortonovo – Real Fieschi 2-0

Lavagnese – Mamas Giovani 5-1

Santerenzina – Valdivara 5 Terre 2-4

Tarros Sarzanese – Canaletto Sepor 1-0



Classifica: Tarros Sarzanese 18; Valdivara 5 Terre, Colli Ortonovo 15; Real Fieschi 13; Lavagnese, Canaletto Sepor 12; Levanto 5; Santerenzina, Club Levante 4; Borgo Foce Magra A.F, Mamas Giovani 3; Ceparana 1.