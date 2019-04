Under 17 Chiavari, l'Entella è la nuova capolista

I bianco celesti approfittano del riposo del Colli Ortonovo e passano nuovamente al comando. Si conferma al terzo il Valdivara 5 Terre, mentre il Santa Maria batte la Santerenzina. Bene il Sestri Levante.

La Spezia - La diciottesima giornata giornata del campionato provinciale Under 17 della Delegazione di Chiavari va in archivio con una nuova capolista. L'Entella, infatti, approfitta immediatamente del riposo forzato del Colli Ortonovo e batte 3-0 il Real Fieschi grazie ai gol di Marchetti, Dilliberto e Badaracco. Continua il momento molto positivo del Valdivara 5 Terre di mister Marco Rossinelli, sostituito in panchina da Nicola Carraresi, che dopo aver battuto al Colombo la Calvarese si toglie lo sfizio di andare a sbancare il campo del Pieve Ligure grazie alle reti messe a segno da Podenzana, Pecunia, Boccino e Bassi. La rete di El Hajeb regala la vittoria alla Calvarese che batte 1-0 la Caperanese e, cosi, sale al quarto posto in classifica, mentre le doppiette di Gremo e Massone, oltre alla singola di Marchi, regalano la vittoria al Santa Maria che batte 5-3 la Santerenzina. Per i verdi di Iaria a segno ci vanno Vinchesi e Perez, quest'ultimo autore di una doppietta. Chiude la giornata la vittoria, la quarta di questo campionato, del Sestri Levante che al Sivori batte 3-0 la Lavagnese grazie ai gol di Russo, Bancalari e Merciari, abile a trasformare un calcio di rigore. Prossimo turno: Caperanese – Pieve Ligure; Colli Ortonovo – Santerenzina; Real Fieschi – Sestri Levante; Santa Maria – Calvarese; Valdivara 5 Terre – Entella.



Risultati 18a giornata

Calvarese – Caperanese 1-0

Entella – Real Fieschi 3-0

Pieve Ligure – Valdivara 5 Terre 0-4

Santerenzina – Santa Maria 3-5

Sestri Levante – Lavagnese 3-0



Classifica: Entella 43; Colli Ortonovo 40; Valdivara 5 Terre 33; Calvarese, Caperanese 29; Santa Maria 25; Lavagnese 19; Santerenzina 17; Sestri levante 13; Pieve Ligure 8; Real Fieschi 6.