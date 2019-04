Under 17 Chiavari, il Valdivara 5 Terre fa un regalo al Colli Ortonovo

La Spezia - Il colpo di giornata lo mette a segno il Valdivara 5 Terre di Rossinelli Marco, sostituito in panchina da Nicola Carraresi, che grazie alla rete messa a segno da Righetti batte di misura la capolista Entella. La vittoria dei bianco azzurri spezzini regala l'aggancio al primo posto del Colli Ortonovo di mister Alessandro Rolla che grazie alle reti di Tesconi, a segno con un poker, e Petrolo batte 5-1 la Santerenzina. Le reti di Ratti e Bivacchi, abile a trasformare un calcio di rigore, firmano il pareggio tra la Caperanese e il Pieve Ligure, mentre termina in parità anche il match tra il santa Maria e la Calvarese. Al Macera di Rapallo, vanno a segno Ginocchi, autore di un pregevole doppietta, mentre per i padroni di casa Garibotti e Massone per il definitivo 2-2. Chiude la giornata la vittoria esterna del Sestri Levante che grazie alla doppietta di Perazzo, oltre alla singola di Russo, sbanca il campo del Real Fieschi, quest'ultimo a segno con Campolo per il definitivo 2-1.



Risultati 19a giornata

Caperanese – Pieve Ligure 1-1

Colli Ortonovo – Santerenzina 5-1

Real Fieschi – Sestri Levante 1-3

Santa Maria – Calvarese 2-2

Valdivara 5 Terre – Entella 1-0



Classifica: Colli Ortonovo, Entella 43; Valdivara 5 Terre 36; Calvarese, Caperanese 30; Santa Maria 26; Lavagnese 19; Santerenzina 17; Sestri Levante 16; Pieve Ligure 9; Real Fieschi 6.