Under 17 Chiavari, il Colli Ortonovo aggancia la testa della classifica

I ragazzi di Rolla battono il Santa Maria e agganciano l'Entella, che pareggia contro la Lavagnese. Sconfitta pesante per la Santerenzina, mentre il Valdivara 5 Terre continua a vincere.

La Spezia - Si fa sempre più interessante il campionato provinciale della Delegazione di Chiavari riservato alla categoria degli Under 17. Si fa sempre interessante anche grazie al bellissimo duello tra l'Entella e il Colli Ortonovo, mentre continua a vincere il Valdivara 5 Terre di mister Rossinelli che si conferma terza forza del campionato. Tanti i temi da affrontare e lo facciamo con la consueta rubrica dedicata ala campionato Under 17. La Lavagnese e l'Entella si dividono la posta in palio al termine di una bella partita. Al Riboli di Lavagna, aprono le marcature gli ospiti grazie al gol realizzato da Goatelli, pareggio dei padroni di casa con Vattuore. Da segnale i due legni colpiti dai bianco azzurri di mister Albanese. Il pareggio, forse inaspettato del Riboli di Lavagna, è accolto con grande entusiasmo in casa del Colli Ortonovo. I ragazzi di Rolla, infatti, agganciano al primo posto i bianco celesti grazie alla vittoria conquistata sul campo del Santa Maria. Vittoria arrivata grazie alle reti del solito Oussama, autore di una pregevole tripletta, e Pastore. L'atteso big match di giornata va al Valdivara 5 Terre di mister Rossinelli che al Colombo batte 3-1 la quotata Calvarese grazie alle reti di Podenzana, Eminente e Righetti, mentre per gli ospiti va in rete Trabucco. Netta è la vittoria della Caperanese che batte 6-1 la Santerenzina, mentre è netta anche la vittoria conquistata dal Pieve Ligure che batte 6-2 il Real Fieschi . Prossimo turno . Calvarese – Caperanese, Entella – Real Fieschi, Pieve Ligure – Valdivara 5 Terre, Santerenzina – Santa Maria, Sestri Levante – Lavagnese.



Risultati 17a giornata

Caperanese – Santerenzina 6-1

Lavagnese – Entella 1-1

Real Fieschi – Pieve Ligure 2-6

Santa Maria – Colli Ortonovo 3-4

Valdivara 5 Terre – Calvarese 3-1



Classifica: Colli Ortonovo, Entella 40; Valdivara 5 Terre 30; Caperanese 29; Calvarese 26; Santa Maria 22; Lavagnese 19; Santerenzina 17; Sestri Levante 10; Pieve Ligure 8; Real Fieschi 6.