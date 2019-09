Under 16, ufficializzati i calendari della fase di qualificazione

La Spezia - Il Comitato Regionale Liguria ha ufficializzato i calendario della fase di qualificazione al campionato regionale di categoria. Nel Girone 6, esordio casalingo per le formazioni del Mamas Giovani contro la Lavagnese, mentre il Levanto Calcio sarà impegnato in trasferta contro il Sestri Levante. Nel Girone 7, inizia davanti al proprio pubblico la stagione del Magra Azzurri, mentre il Colli Ortonovo osserverà il turno di riposo. Nel Girone 8, la Santerenzina attende al Falconara il Pieve Ligure, mentre la l'Arci Pianazze andrà a far visita alla Tarros Sarzanese. Nel Girone 9, Canaletto Sepor in casa del Borgoratti, mentre al Cimma il primo derby tra spezzine tra i salesiani e il Valdivara 5 Terre. Di seguito i calendari.

1a giornata: Little Club Jmaes – Goliardicapolis; Mamas Giovani – Lavagnese; Sestri Levante – Levanto Calcio

2a giornata: Goliardicapolis – Mamas Giovani; Lavagnese – Sestri Levante; Levanto Calcio – Little Club James

3a giornata: Lavagnese – Goliardicapolis; Little Club Jmaes – Sestri Levante; Mamas Giovani – Levanto Calcio

4a giornata: Levanto Calcio – Goliardicapolis; Little Club Jmaes – Lavagnese; Sestri Levante – Mamas Giovani

5a giornata: Goliardicapolis – Sestri Levante; Lavagnese – Levanto Calcio; Mamas Giovani – Little Club James



Girone 7

1a giornata: Ca de Rissi – Bogliasco; Magra Azzurri – Samamrgheritese. Riposa il Colli Ortonovo

2a giornata: Bogliasco – Colli Ortonvo; Sammargheritese – Ca de Rissi. Riposa il Magra Azzurri

3a giornata: Ca de Rissi – Magra Azzurri; Colli Ortonovo – Sammargheritese. Riposa il Bogliasco

4a giornata: Magra Azzurri – Colli Ortonovo; Sammargheritese – Bogliasco. Riposa il Ca de Rissi

5a giornata: Colli Ortonovo – Ca de Rissi; Bogliasco – Magra Azzurri. Riposa la Samamrgheritese





Girone 8

1a giornata: Rivasamba – Golfo Paradiso PRCA; Santerenzina – Pieve Ligure; Tarros Sarzanese – Arci Pianazze

2a giornata: Arci Pianazze – Santerenzina; Golfo Paradiso PRCA – Tarros Sarzanese; Pieve Ligure - Rivasamba

3a giornata: Pieve Ligure – Arci Pianazze; Santerenzina – Golfo Paradiso PRCA; Tarros Sarzanese - Rivasamba

4a giornata: Golfo Paradiso PRCA – Arci Pianazze; Rivasamba – Santerenzina; Tarros Sarzanese – Pieve Ligure

5a giornata: Arci Pianazze – Rivasamba; Pieve Ligure – Golfo Paradiso PRCA; Santerenzina – Tarros Sarzanese





Girone 9

1a giornata: Anpi Casassa – Santa Maria; Borgoratti – Canaletto; Don Bosco Spezia Calcio – Valdivara 5 Terre

2a giornata: Canaletto Sepor – Don Bosco Spezia Calcio; Santa Maria – Borgoratti; Valdivara 5 terre – Anpi Casassa

3a giornata: Anpi Casassa – Canaletto Sepor; Don Bosco Spezia Calcio – Borgoratti; Santa Maria – Valdivara 5 Terre

4a giornata: Borgoratti – Anpi Casassa; Canaletto Sepor – Valdivara 5 Terre; Don Bosco Spezia Calcio – Santa Maria

5a giornata: Anpi Casassa – Don Bosco Spezia Calcio; Santa Maria – Canaletto Sepor; Valdivara 5 Terre - Borgoratti