Under 16, si qualificano Levanto, Tarros Sarzanese, Canaletto e Valdivara 5 Terre

La Spezia - Fine settimana importante per le formazioni spezzine impegnate nell'ultima giornata della fase di qualificazione al prossimo campionato regionale di categoria. Centrano la qualificazione le formazioni del Levanto Calcio, Tarros Sarzanese, Canaletto Sepor e Valdivara 5 Terre, mentre si resta in attesa di conosce la posizione del Don Bosco Spezia Calcio e della Superba Calcio. Nel Girone 6, il Levanto Calcio chiude al primo posto grazie alla netta vittoria conquistata sul campo della Lavagnese. A decidere il macth del Riboli le doppiette di Martinez, Lorenzini e Beccarelli, oltre alle singole di Nicora e Lagaxio, mentre per i bianconeri la rete della bandiera la sigla Podestà. Netta e anche la vittoria della Goliardicapolis che ha la meglio del Sestri Levante grazie alle doppiette di Rancati e Manunza. Chiude la giornata la vittoria esterna del Little Club James che batte il Mamas Giovani grazie ai gol realizzati da Surace e Demarchi. Nel Girone 7, le doppiette di Bombaro e Secchi, oltre alle singole di Sbolgi, gandolfo e Pisotti, regalano l'ennesima vittoria stagionale al Bogliasco che batte 7-2 il Magra Azzurri, quest'ultimo a segno con Di Stani e Mazzei. La doppietta di Torres regala la vittoria al Ca De Rissi contro il Colli Ortonovo. Ha riposato la Sammargheritese che è qualificata al campionato regionale. Nel Girone 8, nonostante la qualificazione il Golfo ParadisoPRCA non fa sconti e sbanca il campo del Pieve Ligure con la doppietta di Masone e le reti di Lizzi e Liistro. Si divido la posta in palio le formazioni della Santerenzina e della Tarros Sarzanese, dove in rete ci vanno Mori per i rossoneri e Corgioluper i verdi di Santerenzo, mentre chiude con una vittoria la formazione dell'Arci Pianazze. Allo Scopsi, infatti, sono decisive le reti di Lapteanu, autore di una doppietta, e Masini. Nel Girone 9, chiude al primo posto la formazione del Canaletto Sepor che ne rifila ben 11 al Santa Maria con le reti di Caputo, autore di un poker, Tamba, con tre reti, Butteri, Bucchignani, Rossi e Da Pozzo. Le doppiette di Gavazza e Folegnani, oltre alle singole di Fiori, Lunghi, manfroni e Menini, regalano l'accesso al campionato regionale al Valdivara 5 Terre di mister Lunghi che batte 8-0 il Borgoratti. Vince anche il Don Bosco Spezia Calcio grazie alle reti di Lieschi, Fortunato e Bordino che mandano ko l'Anpi Sport e Casassa.



Girone 6

Lavagnese – Levanto Calcio 1-7

Goliardicapolis – Sestri levante 4-0

Mamas Giovani – Little Club James 0-2

Classifica: Goliardicapolis e Levanto Calcio 13; Sestri levante 9; Lavagnese 6; Little Club james 3; Mamas Giovani 0

Qualificate: Goliardicapolis e Levanto Calcio



Girone 7

Bogliasco – Magra Azzurri 7-2

Colli Ortonovo – Ca de Rissi 0-2

Classifica: Sammargheritese 10; Bogliasco 9; Ca de Rissi 7; Magra Azzurri 3; Colli Ortonovo 0

qualificate: Sammargheritese e Bogliasco



Girone 8

Arci Pianazze – Rivasamba 3-0

Pieve Ligure – Golfo Paradiso PRCA 2-4

Santerenzina – Tarros Sarzanese 1-1

Classifica: Golfo ParadisoPRCA 13; Tarros Sarzanese 11; Arci Pianazze 9; Rivasamba 6; Santerenzina 4; Pieve Ligure 0.

Qualificate: Golfo ParadisoPRCA e Tarros Sarzanese



Girone 9

Valdivara 5 Terre – Borgoratti 8-0

Anpi Sport e Casassa – Don Bosco Spezia Calcio 1-3

Santa Maria – Canaletto Sepor 0-11

Classifica: Canaletto Sepor 13; Valdivara 5 terre 12; Don Bosco Spezia Calcio 10; Borgoratti 6; Anpi Sport e Casassa e Santa Maria 1

Qualificate: Canaletto Sepor e Valdivara 5 Terre