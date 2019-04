Under 16, la Goliardicapolis tiene vive le speranze del Don Bosco

La formazione di Ferri impone il pareggio alla James e cosi i salesiani, che battono la Sammargheritese, tornano in gioco per la qualificazione alla fase finale.

La Spezia - La ventunesima giornata del campionato regionale Under 16 sorride alla formazione spezzina del Don Bosco Spezia Calcio che grazie alla vittoria conquistata al Broccardi di Santa Margherita Ligure contro la Sammargheritese, e al conseguente passo falso della James contro la Goliardicapolis, resta in gioco per l'ultimo posto disponibile per accedere alla fase finale regionale. Tanti i temi da affrontare e lo facciamo con la consueta rubrica dedicata al campionato Under 16.

Il punto - La capolista Ligorna chiude la stagione regolamentare con l'ennesima vittoria stagione arrivata grazie ai gol di Montemagno, Aconito, Forlani e Novaresi che firmano il definitivo poker contro il Golfo Paradisoproreccocamogliavegno, fanalino di coda del campionato, mentre un Bogliasco mai domo pareggia contro l'Arci Pianazze. Allo Scopsi, l'Arci Pianazze passa per ben due volte in vantaggio grazie alle reti di Marianelli e Vanni ma le reti di Agrone e Travaglino salvano la compagine genovese che chiude la stagione regolamentare al secondo posto. Le reti di Croce e Ricciarduli, con nel mezzo la rete spezzino realizzata da Tomaino, regalano la vittoria all'Athletic Club Liberi che batte 2-1 il Canaletto Sepor. Nonostante i favori della vigilia, la James impatta 2-2 contro la Goliardicapolis. Al doppio vantaggio ospite, arrivato grazie alla rete di Bracco e alla sfortunata autorete di Puppo, rispondono i padroni di casa con De Giorgi e Salvini, che nei minuti finali regala un punto prezioso alla formazione di mister Santeusanio. Il pareggio della James tiene vive le speranze di qualificazione del Don Bosco Spezia Calcio che grazie alle reti di Lertola e Napoltenao batte 2-0 la Sammargheritese e, cosi, si giocherà il tutto e per tutto nell'ultimo turno di campionato. Chiude la giornata netta vittoria del Rivasamba che batte 6-0 il Molassana Boero grazie alle reti di Armanino, a segno con una tripletta, Sala, Tuvo e Rolandelli. Prossimo turno, in programma domenica 28 aprile - Canaletto Sepor – Arci Pianazze; Don Bosco Spezia Calcio – Rivasamba; Bogliasco – Sammargheritese; Golfo Paradiso PRCA – Athletic Club Liberi; Goliardicapolis – Ligorna; Molassana Boero – James.



Risultati 21a giornata

Athletic Club Liberi – Canaletto 2-1

Sammargheritese – Don Bosco Spezia Calcio 0-2

Arci Pianazze – Boggliasco 2-2

Ligorna – Golfo Paradiso PRCA 4-0

James – Goliardicapolis 2-2

Rivasamba – Molassana Boero 6-0



Classifica - Ligorna 56; Bogliasco 46; Athletic Club Liberi 41; James 35; Don Bosco Spezia Calcio 33; Arci Pianazze 30; Rivasamba 28; Goliardicapolis 25; Sammargheritese 24; Molassana Boero 23; Canaletto Sepor 16; Golfo Pradisoproreccocamogliavegno 2.