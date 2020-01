Under 16, la Goliardicapolis sorpassa il Canaletto Sepor

La Spezia - La prima giornata del girone di ritorno ci regala subito una grande emozione con il sorpasso della Goliardicapolis ai danni del Canaletto Sepor. I genovesi, infatti, si portano al comando grazie alla vittoria conquistata al “San Rocco” di Recco dove le reti di Friuli e del solito Francesia Berta stendono il Golfoparadisoproreccocamogliavegno. Le reti di Busi, Sacco e Traverso firmano la vittoria della Sammargheritese che batte l'ex capolista Canaletto Sepor, quest'ultima a segno con Butteri e Caputo per il definitivo 3-2. Si conferma al terzo posto il Valdivara 5 Terre di Walter Lunghi che al “Colombo” conquistata il derby spezzino contro la Tarros Sarzanese grazie alla doppietta di uno scatenato Lunghi, uno dei tanti ex della partita, e alla singola di Favazza, mentre per i rossoneri la rete della bandiera la firma Mori. Le reti di Parlanti e Romaggi fanno felice l'Entella che batte di misura il Don Bosco Spezia Calcio, quest'ultimo a segno con El Hasnaoui. Il Bogliasco sale in classifica grazie alla vittoria contro il Levanto Calcio. Al “Garrone”, vanno in rete Etienne, Laviano e Gandolfo mentre per i rivieraschi Beccarelli e Lagaxio. Luti fa felice il Ceparana Calcio contro l'Angelo Baiardo.



Golfoparadisoprorecco – Goliardicapolis 0-2

Valdivara 5 Terre – Tarros Sarzanese 3-1

Ceparana Calcio – Angelo Baiardo 1-0

Bogliasco – Levanto Calcio 3-2

Sammargheritese – Canaletto Sepor 3-2

Don Bosco Spezia Calcio – Entella 1-2



Classifica: Goliardicapolis 31; Canaletto Sepor 29; Valdivara 5 Terre e Entella 22; Sammargheritese 18; Bogliasco 17; Angelo Baiardo 15; Levanto Calcio e Don Bosco Spezia Calcio 11; Tarros Sarzanese, Ceparana Calcio e Golfoparadisoprorecco 8.