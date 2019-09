Under 16, in evidenza i bomber Lunghi e Lagaxio

La Spezia - Nel Girone 6, strepitoso inizio di stagione del Levanto Calcio che grazie alla tripletta realizzata da Lagaxio sbanca il campo del Sestri Levante, mentre centrano la prima vittoria stagionale anche le formazioni della Goliardicapolis e della Lavagnese. La formazione genovese cala la manita al Little Club James con le reti di Pasqualino, Manunza, Desirello, Gulefo, e Francesia Berta, mentre i bianconeri travolgono il Mamas Giovani con i gol di Vattuore (6), Binaj (3), Podesta (3), Valle e Beronio. Nel Girone 7, inizia con una sconfitta l'avventura del Magra Azzurri che davanti al proprio pubblico è battuto dalla Sammargheritese, quest'ultima a segno con Toscano, Traverso, Delfino, Bavestrello, Gnopcchi e Aceto (3). Le reti di Sbolgi e Bombaro regalano i primi tre punti stagionali al Bogliasco che passa sul campo del Ca de Rissi. Nel Girone 8, la doppietta di Capurro fa felice il Golfo Paradiso PRCA che batte il Rivasamba, mentre la Santerenzina ne rifila ben dieci al Pieve Ligure grazie alle reti di Repetto (2), Russi (2), Carrodano (2), Bussoni, Corgiolu, Zanelli e Stefanelli. Va alla Tarros Sarzanese il derby spezzino contro l'Arci Pianazze. Al Falconara, al momento quartier generale dei rossoneri, a segnio Serpe, Mori, Tonello e Guastini, mentre per i granata in gol vanno Di Martino e Lapteanu, quest'ultimo a segno con una doppietta. Nel Girone 9, uno strepitoso Lunghi regala la vittoria al Valdivara 5 Terre che espugna il difficile campo del Don Bosco Spezia Calcio, mentre è scoppiettante l'inizio stagione del Canaletto Sepor che ne rifila cinque al Borgoratti grazie ai gol di Bucchignani, Giannini, Tamba, Butteri e Da Pozzo. Le reti di Gianrdi e Fioravanti firmano il pareggio tra l'Anpi Casassa e il Santa Maria.



Girone 6, 1a giornata

Little Club James – Goliardicapolis 0-5

Mamas Giovani – Lavagnese 0-13

Sestri Levante – Levanto 0-3

Classifica: Lavagnese, Goliardicapolis e Levanto Calcio 3; Sestri Levante, Little Club James e Mas Giovani 0.

Prossimo turno: Goliardicapolis – Mamas; Lavagnese – Sestri Levante; Levanto Calcio – Little Club James.



Girone 7, 1a giornata

Ca de Rissi – Bogliasco 0-2

Magra Azzurri – Sammargheritese 0-8

Classifica: Sammargheritese e Bogliasco 3; Colli Ortonovo, Ca de Rissi e Magra Azzurri 0

Prossimo turno: Bogliasco – Colli Ortonovo; Sammargheritese – Ca de Rissi.



Girone 8, 1a giornata

Rivasamba – Golfo Paradiso PRCA 0-2

Santerenzina – Pieve Ligure 10-2

Tarros Sarzanese – Arci Pianazze 4-3

Classifica: Santerenzina, Golfo Paradiso PRCA e Tarros Sarzanese 3; Arci Pianazze, Rivasamba e Pieve Ligure 0.

Prossimo turno: Arci Pianazze – Santerenzina; Golfo Paradiso PRCA – Tarros Sarzanese; Pieve Ligure – Rivasamba





Anpi Casassa – Santa Maria 1-1

Borgoratti – Canaletto Sepor 1-5

Don Bosco Spezia Calcio – Valdivara 5 Terre 1-3

Classifica: Canaletto Sepor, Valdivara 5 Terre 3; Anpi Casassa, Santa Maria 1; Don Bosco Spezia Calcio, Borgoratti 0.

Prossimo turno: Canaletto Sepor – Don Bosco Spezia Calcio; Santa Maria – Borgoratti; Valdivara 5 Terre – Anpi Casassa