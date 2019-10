Under 16, in evidenza Levanto, Tarros Sarzanese e Valdivara 5 Terre

La Spezia - Fine settimana importante per le formazioni spezzine del Levanto Calcio, Tarros Sarzanese e Valdivara 5 Terre, tutte e tre reduci dalla terza affermazione consecutiva. Nel Girone 6, giunto alla terza giornata, si conferma al primo posto le formazioni della Goliardicapolis e del Levanto Calcio. La formazione genovese liquida la pratica Lavagnese con le reti di Francescia e Dotti, quest'ultimo a segno con una doppietta, mentre i rivieraschi sbancano il Pieroni della Spezia con le reti di Beccarelli, Martinez, Galletti, Nicora e Visconti. Sale al terzo posto, e aggancia in classifica la Lavagnese, la formazione del Sestri Levante che ne rifila ben 13 al Little Club James grazie al poker di Berardi Luca, alla tripletta di Riccelli, alle doppiette di Bernardi Lorenzo e Oucif e alla singola di Molinelli. Nel Girone 7, dove si è disputata la terza giornata, la Sammargheritese aggancia al primo posto il Bogliasco, che ha osservato il turno di riposo, grazie alla vittoria conquistata contro il Colli Ortonovo. Vittoria che porta la firma di Mortola e Toscano. Vince anche il Ca de Rissi, alla prima affermazione stagionale, contro il Magra Azzurri. Nel Girone 8, giunto anch'esso alla terza giornata, si confermano al primo posto le formazioni della Tarros Sarzanese e del Golfo ParadisoPRCA. I rossoneri battono 2-0 il Rivasamba grazie alle reti di Mori e Salvetti, mentre i biancoazzurri sbancano il Falconara con le reti di Mascone e Luzi. L'Arci Pianazze, che resta a meno uno dalla vetta, passa sul campo del Pieve Ligure grazie ai gol di Masini, Simoncini, De Martini e Barbieri, quest'ultimo autore di una doppietta. Nel Girone 9, dove si è disputata la terza giornata, si conferma al comando della classifica la formazione bianco azzurra del Valdivara 5 Terre di Lunghi che passa al Macera grazie alla doppietta del solito Lunghi e alle singole di Manfroni e Favazza che firma cosi, la vittoria sul Santa Maria. Netta è anche la vittoria del Canaletto Sepor di Demi, seconda forza, che espugna il 25 Aprile con le reti di Caputo, autore di una doppietta, Fiorini, De Luca e Ciccarello. Chiude la giornata la vittoria casalinga del Don Bosco Spezia Calcio che al Cimma ne rifila sei al Borgoratti grazie alle reti di Portunato, Giannoccari, Garbini e Lieschi, quest'ultimo a segno con una doppietta, mentre per gli ospiti Parodi e Moscatelli.



Girone 6, 3a giornata/b>

Lavagnese – Goliardicapolis 0-3

Little Club James – Sestri Levante 0-13

Mamas Giovani – Levanto Calcio 0-5

Classifica: Goliardicapolis e Levanto Calcio 9; Sestri Levante e Lavagnese 3; Little Club James e Mamas Giovani 0.



Girone 7, 3a giornata

Ca de Rissi – Magra Azzurri 3-1

Colli Ortonovo – Sammargheritese 0-2

Classifica: Sammargherirtese, Bogliasco 6; Ca de Rissi 3; Colli Ortonovo e Magra Azzurri 0.



Girone 8, 3a giornata

Pieve Ligure – Arci Pianazze 1-5

Santerenzina – Golfo ParadisoPRCA 1-2

Tarros Sarzanese – Rivasamba 2-0

Classifica: Tarros Sarzanese e Golfo ParadisoPRCA 7; Arci Pianazze 6; Santerenzina, Rivasamba 3; Pieve Ligure 0



Girone 9, 3a giornata

Don Bosco Spezia Calcio – Borgoratti 6-2

Anpi Casassa – Canaletto Sepor 0-5

Santa Maria – Valdivara 5 Terre 1-4

Classifica: Valdivara 5 Terre 9; Canaletto Sepor 7; Don Bosco Spezia Calcio 4; Santa Maria e Anpi Sport e Casassa 1; Borgoratti 0.