Under 16, il Top Player Autoscuola Spezzina è Ludovico Caputo del Canaletto Sepor

La Spezia- Ennesimo appuntamento stagionale con la rubrica di Calcio Spezzino che continuerà una volta alla settimana fino alla fine dei campionati di ogni categoria. Ogni sette giorni, infatti, sceglieremo infatti un "giocatore speciale Autoscuola Spezzina " per categoria degli Under 16. Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Volete aiutare un vostro calciatore/amico a entrare in questa classifica? Descriveteci il gesto che ritenete rilevante e la partita in cui è stato compiuto con una mail a calciospezzino@cittadellaspezia.com



Basta entrare in classifica anche una sola volta per partecipare al gran finale di calcio spezzino, che scoprirete solo a fine campionato.



Questa settimana il calciatore selezionato è: Ludovico Caputo

Ancora una prestazione da incorniciare per il giovane attaccante di mister Demi che nel recupero della seconda giornata contro il Golfo Paradisoproreccocamogliavegno mette a segno l'ennesimo poker di reti stagionale. In precedenza, infatti, il classe 2004 aveva realizzato quattro reti nella sfida vinta contro il Santa Maria, partita della fase di qualificazione al campionato regionale.



A cura di J.L